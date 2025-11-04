Decizie de ultimă oră în coaliție: 10% din angajații din administrație vor fi concediați. Întâlnire separată între Bolojan și Grindeanu SURSE

10% din angajații din administrația publică centrală, dar și din cea locală, vor fi concediați, potrivit unei decizii luate în interiorul coaliției de guvernare, citează sursele Digi24.

Procesul va fi unul care se va întinde însă pe o perioadă de câteva luni, conform deciziei Guvernului.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au avut o întâlnire de o oră și ceva înaintea ședinței coaliției, potrivit surselor Digi24.ro.

După o lungă perioadă de neînțelegeri pe tema reducerii aparatului administrativ, care a creat o stare de tensiune generală în interiorul coaliției, partidele de guvernare au ajuns în sfârșit la un consens privind concedierile.

Astfel, aproximativ 13.000 de posturi vor fi desființate, varianta pe care și-o dorea inițial Ilie Bolojan, dar nu în procentele pe care le spusese inițial.

Ar urma ca proiectul să fie definitivat în această săptămână, iar săptămâna viitoare să intre deja în avizare la ministere. Practic să fie gata, dacă dorește Executivul să-și asume răspunderea pe acest proiect și să vină direct în Parlamentul României cu el.

