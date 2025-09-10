Coaliția discută, astăzi, proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale. Premierul Bolojan ar dori să fie concediați 10% dintre angajați

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:23
Coaliția discută, astăzi, proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale. Premierul Bolojan ar dori să fie concediați 10% dintre angajați
Liderii partidelor din coaliția de guvernare

Coaliţia de guvernare se reuneşte în şedinţă, miercuri, 10 septembrie 2025, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuţii privind restanţa legată de concedierile din administraţie şi pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.

Liderii coaliţiei urmează să discute principalele aspecte legate de reforma administraţiei, o restanţă din pachetul doi de măsuri fiscale, respectiv concedierea a 10% din funcţionarii primăriilor.

Premierul Ilie Bolojan declara recent că s-a discutat în coaliţia de guvernare, dar şi la întrevederea cu preşedintele Nicuşor Dan, despre reducerea cu 10% a personalului din administraţia publică.

Premierul mai spunea că programul de guvernare a fost ”cât se poate de clar”, în privinţa reducerilor de costuri în sectorul public.

”Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care în administraţie înseamnă o cotă importantă de cheltuieli de personal, care la multe primării reprezintă 100% din total venituri (...) deci dacă nu reducem aceste cheltuieli, putem să facem un efort anul acesta de a reduce, să spunem, alte cheltuieli. Poate nu cumpărăm anumite lucruri, dar anul viitor aceste cheltuieli, statele de plată, vin din nou la plată. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să luăm nişte măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă”, arăta Bolojan.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirma despre restructurările în administraţie că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat.

El menţiona că radiografia clară cu situaţia posturilor ocupate la nivelul administraţiei publice locale a fost prezentată de ministrul dezvoltării în grupul de lucru din coaliţie iar pe final de săptămână va fi prezentată prima formă a acestui pachet sau părţii de pachet.

Preşedintele interimar al PSD sublinia că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va trimite ulterior coaliţiei.

Şi preşedintele Nicuşor Dan declara, despre concedierile din primării, că este o discuţie pe care coaliţia, cu sau fără el, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că aşa s-au angajat.

Şeful statului a menţionat că şi-ar dori ca discuţiile din coaliţie să fie mai puţin în spaţiul public şi mai mult între parteneri.

