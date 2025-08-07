Bugetarii care riscă să-și piardă locurile de muncă în urma reformei lui Bolojan. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul DOCUMENT

Bugetarii care riscă să-și piardă locurile de muncă în urma reformei lui Bolojan. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul DOCUMENT
Propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului au fost puse în transparență decizională joi, 7 august, de Ministerul Dezvoltării.

Se anunță, astfel, concedieri, majorări de taxe, eficientizarea administrației publice locale, precum și prevederi care constrâng cetățenii să-și plătească datoriile la stat sau amenzile, relatează antena3.ro.

În ce privește concedierile, conform proiectului de lege sunt vizate nu mai puțin de 6.060 de posturi de consilieri personali, dintr-un total de 10.126 de posturi. Se anunță astfel o economie de 193,92 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025; 581,76 milioane lei economie anuală.

Se dorește, de asemenea, o reducere cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului, dar și a personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori: un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti; un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.

Mai mult, unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. Iar în acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali.

Sunt propuneri care vizează și limitarea salariilor:

- Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.

- Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

- Reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL - economia estimată: 410.444 lei/an.

Dar și pentru reducerea costurilor administrative:

- MDLPA preia spații excedentare de la RA-APPS → valorificare eficientă a patrimoniului public.

- Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării – scădere presiune pe bugetele locale

Documentul poate fi consultat AICI.

#concedieri bugetari, #Ministerul Dezvoltarii, #reforma administrativa teritoriala 2025 , #reforma
