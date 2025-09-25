O fabrică japoneză din România dă afară sute de oameni. Când încep concedierile

O companie japoneză care are o fabrică și în România se pregătește să facă disponibilizări masive. Este vorba despre fabrica Fujikura din Dej, județul Cluj. Circa 230 de oameni vor fi dați afară în perioada următoare.

Fabrica își reduce activitatea deoarece există cerere scăzută pentru produsele lor (cablaje auto) în partea aceasta de Europa. Concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, dar o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de muncă, scrie dejeanul.ro.

Reprezentanții fabricii japoneze nu au anunțat autoritățile locale de concedierea colectivă pe care urmează să o facă, cei de la Primărie aflând de la reporterii publicației dejene. Oficialii au afirmat că vor lua legătura cu cei de la AJOFM Cluj pentru a se găsi soluții, astfel încât angajații concediați să se poată reorienta.

În acest context, se va lua legătura cu celelalte fabrici din zonă care fac angajări și vor fi organizate târguri de cariere.

„La una din societățile din municipiul Dej s-a demarat o procedură de concediere colectivă. Este vorba de aproximativ 200 de persoane, din care circa 50% sunt din zona Dej-Gherla. Împreună cu conducerea AJOFM Cluj monitorizăm această situație, care din informațiile pe care le deținem, nu va afecta social locuitorii din municipiul Dej, marea majoritate din cei disponibilizați urmând să fie preluați de către alte societăți din zonă și zonele limitrofe municipiului Dej.

Societatea care a demarat procedura își ajustează capacitatea în contextul socio-economic actual, dar activitatea de producție la punctul de lucru din Dej va continua cu aproximativ 500 de angajați”, a transmis Primăria Dej.

