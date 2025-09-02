Ilie Bolojan dă exemplu și taie din propria curte. Aproape 40% din posturile Cancelariei Prim-ministrului dispar: ”La privat sunt locuri de muncă reale”

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit marți, 2 septembrie, planurile de reorganizare a Cancelariei Prim-ministrului, în cadrul conferinței de presă în care a pledat pentru reducerea numărului de angajați din administrația locală. Bolojan vrea să reducă personalul din cancelarie cu aproape 40%.

„Din punctul meu de vedere, pe baza informațiilor pe care le avem, reducerea de personal la Cancelarie va depăși 30%, se va apropia de 40%, înțeleg. Și o veți vedea într-un proiect în zilele următoare”, a răspuns Ilie Bolojan la întrebarea legată de reducerea personalului din aparatul său de lucru.

Fără un consens în coaliție cu privire la reducerea posturilor din administrația locală, premierul susține că aceasta este o soluție necesară. Bolojan spune că românii concediați se pot angaja la privat, unde au la dispoziție „locuri de muncă reale, în care se câștigă bani în mod cinstit”.

„În momentul de față, mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja și cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulți bani de la statul român și nu vom fi puși în situația să creștem taxe și impozite, vom putea continua investiții care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investițiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câștigă bani în mod cinstit”, a spus premierul Ilie Bolojan.

În conferința de presă, premierul liberal a declarat și că nu se așteaptă ca deficitul bugetar al României să scadă sub 8% până la finalul anului.

