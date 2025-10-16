Un judecător federal suspendă concedierile demarate de Administrația Trump pe timpul blocajului guvernamental: "Sunt contrare legilor"

O judecătoare federală din SUA a suspendat programul de concedieri care urma să se deruleze în rândurile angajaților statului, în perioada blocajului guvernamental care afectează Statele Unite.

Judecătoarea districtuală Susan Yvonne Illston a blocat concedierile dorite de președintele Trump în perioada "închiderii guvernului", considerând că aceste concedieri sunt "ilegale", informează NBC News la data de 15 octombrie 2025.

Administrația SUA începuse să concedieze angajați federali vinerea trecută. Cel puțin 4.000 de lucrători urmau să fie vizați de acest program.

Judecătoarea federală a emis, miercuri, 15 octombrie, un "ordin de restricție temporară" care împiedică Administrația Trump să concedieze angajați federali în perioada "închiderii guvernului", perioadă care s-a prelungit acum la două săptămâni.

Două sindicate au dat în judecată Administrația Trump luna trecută, înainte de închidere, după ce Casa Albă a pregătit un plan de concediere a lucrătorilor prin „reduceri de forță” în cadrul agențiilor federale. Miercuri, în cadrul unei audieri, judecătoarea federală a admis cererea sindicatelor de a emite un ordin de restricție temporară care să împiedice concedierile.

Ads

„Activitățile care se desfășoară aici sunt contrare legilor”, a declarat judecătoarea districtuală Susan Yvonne Illston, subliniind că „nu poți face asta într-o națiune cu legi.”

Illston a spus că Administrația Trump „a profitat de deficitul de cheltuieli guvernamentale și de funcționarea guvernului pentru a presupune că legile nu li se mai aplică și că pot impune structurile care le plac asupra situației guvernamentale care nu le place”.

Illston a spus că, în opinia ei, reclamanții au șanse să demonstreze că acțiunile Administrației Trump au fost ilegale, au depășit atribuțiile sale și au fost „arbitrare și capricioase”.

Procuroarea adjunctă Elizabeth Themins Hedges a susținut că prejudiciile legate de angajare sunt „reparabile” și că pierderea locului de muncă nu este un „prejudiciu ireparabil”.

Însă judecătoarea a emis un ordin de restricție temporar, spunând că acesta va intra în vigoare imediat.

Ads