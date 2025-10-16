Un judecător federal suspendă concedierile demarate de Administrația Trump pe timpul blocajului guvernamental: "Sunt contrare legilor"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 23:08
239 citiri
Un judecător federal suspendă concedierile demarate de Administrația Trump pe timpul blocajului guvernamental: "Sunt contrare legilor"
Președintele Donald Trump și colaboratorii lui, în Biroul Oval - FOTO: X@RetroAgent12

O judecătoare federală din SUA a suspendat programul de concedieri care urma să se deruleze în rândurile angajaților statului, în perioada blocajului guvernamental care afectează Statele Unite.

Judecătoarea districtuală Susan Yvonne Illston a blocat concedierile dorite de președintele Trump în perioada "închiderii guvernului", considerând că aceste concedieri sunt "ilegale", informează NBC News la data de 15 octombrie 2025.

Administrația SUA începuse să concedieze angajați federali vinerea trecută. Cel puțin 4.000 de lucrători urmau să fie vizați de acest program.

Judecătoarea federală a emis, miercuri, 15 octombrie, un "ordin de restricție temporară" care împiedică Administrația Trump să concedieze angajați federali în perioada "închiderii guvernului", perioadă care s-a prelungit acum la două săptămâni.

Două sindicate au dat în judecată Administrația Trump luna trecută, înainte de închidere, după ce Casa Albă a pregătit un plan de concediere a lucrătorilor prin „reduceri de forță” în cadrul agențiilor federale. Miercuri, în cadrul unei audieri, judecătoarea federală a admis cererea sindicatelor de a emite un ordin de restricție temporară care să împiedice concedierile.

„Activitățile care se desfășoară aici sunt contrare legilor”, a declarat judecătoarea districtuală Susan Yvonne Illston, subliniind că „nu poți face asta într-o națiune cu legi.”

Illston a spus că Administrația Trump „a profitat de deficitul de cheltuieli guvernamentale și de funcționarea guvernului pentru a presupune că legile nu li se mai aplică și că pot impune structurile care le plac asupra situației guvernamentale care nu le place”.

Illston a spus că, în opinia ei, reclamanții au șanse să demonstreze că acțiunile Administrației Trump au fost ilegale, au depășit atribuțiile sale și au fost „arbitrare și capricioase”.

Procuroarea adjunctă Elizabeth Themins Hedges a susținut că prejudiciile legate de angajare sunt „reparabile” și că pierderea locului de muncă nu este un „prejudiciu ireparabil”.

Însă judecătoarea a emis un ordin de restricție temporar, spunând că acesta va intra în vigoare imediat.

Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"
Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"
Senatorul Titus Corlățean, vicepreședinte al PSD, susține că nu are, cel puțin deocamdată, intenția să demisioneze din acest partid, în ciuda faptului că ar fi intrat în conflict cu...
Primarul cu castel în Franța a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă
Primarul cu castel în Franța a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă
Vlad Oprea, primarul staţiunii Sinaia, acuzat a încălcat interdicţiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar impus de procurorii DNA, scapă de arestul la domiciliu în data de 17...
#concedieri SUA, #administratia Trump, #blocaj Guvern SUA, #blocaj guvernamental Statele Unite , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a dezvaluit cu ce suma a prejudiciat statul roman! "Stati, ca-mi vine rau"
ObservatorNews.ro
Au cumparat teren langa Bucuresti, dar nu il pot folosi. Primarul ii acuza ca ridica un complex imobiliar
DigiSport.ro
Acum e oficial! Lovitura pentru Gica Hagi

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Controversa privind reintroducerea stagiului militar împiedică eforturile Germaniei de a-și consolida capacitatea de descurajare
  2. Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica
  3. Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea
  4. Se întoarce monarhia în Franța? Un descendent al regelui Ludovic al XVI-lea spune că e pregătit să revină în slujba țării
  5. Israel acuză Hamas că nu respectă înţelegerea de a preda ostaticii vii şi morţi. IDF, gata să reia luptele în Gaza. Trump: "A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi"
  6. Putin pregătește mobilizarea a două milioane de rezerviști. Rusia schimbă legea pentru un război „fără sfârșit”
  7. Un judecător federal suspendă concedierile demarate de Administrația Trump pe timpul blocajului guvernamental: "Sunt contrare legilor"
  8. Rusia, amenințată de SUA cu "costuri" dacă nu pune capăt războiului din Ucraina VIDEO
  9. Dronă iraniană, expusă în Parlamentul britanic. „Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri hibride”
  10. Liderul Sindicatului Europol, acuzații grave la adresa ANP după ce doi deținuți au spart serverele penitenciarelor. "S-a încercat muşamalizarea acestui caz"