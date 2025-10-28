Amazon, gigantul vânzărilor online gata să dea afară zeci de mii de angajați. Concedierile încep de marți

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 23:16
Amazon intenționează să elimine până la 30.000 de locuri de muncă începând de marți, 28 octombrie, în contextul în care compania lucrează pentru a reduce cheltuielile și a compensa angajările excesive din timpul cererii maxime din timpul pandemiei, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația.

Cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 milioane de angajați ai Amazon, dar aproape 10% din cei aproximativ 350.000 de angajați corporativi ai companiei. Aceasta ar reprezenta cea mai mare reducere de locuri de muncă la Amazon de la eliminarea a aproximativ 27.000 de locuri de muncă începând cu sfârșitul anului 2022, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al Amazon a refuzat să comenteze.

Amazon a redus numărul de locuri de muncă în ultimii doi ani în mai multe divizii, inclusiv dispozitive, comunicații, podcasting și altele. Reducerile care încep săptămâna aceasta ar putea afecta o varietate de divizii din cadrul Amazon, inclusiv resurse umane, cunoscute sub numele de People Experience and Technology, dispozitive și servicii și operațiuni, printre altele, au declarat sursele.

Managerii echipelor afectate au fost rugați să participe luni la un curs de instruire privind modul de comunicare cu personalul, în urma notificărilor prin e-mail care vor începe să fie trimise marți dimineață, au declarat sursele.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, ​​întreprinde o inițiativă de reducere a ceea ce a descris ca un exces de birocrație în cadrul companiei, inclusiv prin reducerea numărului de manageri. Jassy a instalat o linie telefonică anonimă pentru reclamații pentru identificarea ineficiențelor, care a generat aproximativ 1.500 de răspunsuri și peste 450 de modificări de proces, a declarat el la începutul acestui an.

Jassy a declarat în iunie că utilizarea sporită a instrumentelor de inteligență artificială ar duce probabil la noi reduceri de locuri de muncă, în special prin automatizarea sarcinilor repetitive și de rutină.

„Această ultimă mișcare semnalează faptul că Amazon realizează probabil suficiente câștiguri de productivitate bazate pe inteligență artificială în cadrul echipelor corporative pentru a susține o reducere substanțială a forței de muncă”, a declarat Sky Canaves, analist la eMarketer. „Amazon a fost, de asemenea, sub presiune pe termen scurt pentru a compensa investițiile pe termen lung în dezvoltarea infrastructurii sale de inteligență artificială.”

Sfera completă a acestei runde de reduceri de locuri de muncă nu a fost imediat clară. Persoanele familiarizate cu situația au declarat că numărul s-ar putea schimba în timp, pe măsură ce prioritățile financiare ale Amazon se schimbă. Fortune a relatat anterior că divizia de resurse umane ar putea fi vizată cu o reducere de aproximativ 15%.

Layoffs.fyi, un site web care urmărește concedierile din domeniul tehnologiei, a estimat că aproximativ 98.000 de locuri de muncă au fost pierdute până în prezent în acest an, în rândul a 216 companii. Pentru întregul an 2024, cifra a fost de 153.000.

