Un CEO dezvăluie cele două obiceiuri care te pot face aproape imun la concedieri: "Vei fi mereu necesar"

Dan Springer, fostul CEO al companiei de semnături electronice DocuSign, a declarat pentru Business Insider că există două lucruri pe care oamenii le pot face pentru a-și reduce riscul de a fi concediați — unul care ține de imaginea de ansamblu și unul mai specific.

Springer a fost CEO al DocuSign între 2017 și 2022. A părăsit consiliul de administrație al companiei în aprilie și, în aceeași lună, a devenit CEO al Ironclad, o companie de software pentru managementul contractelor susținută de Franklin Templeton.

„La nivel macro, trebuie să investești în competențele tale și, pe măsură ce apar tehnologii noi, trebuie să le adopți”, a spus Springer. El a făcut referire la ascensiunea iPhone-ului de la Apple, lansat în 2007, care a înlocuit jucători consacrați precum BlackBerry.

„Când a apărut iPhone-ul și mobilitatea a devenit parte a afacerilor, au fost oameni care au spus: «Rămân la BlackBerry-ul meu. Îl folosesc pentru e-mailuri și nu mă interesează aplicațiile». Cinci ani mai târziu, au devenit dinozauri”, a adăugat el.

Springer a spus că factorul „micro” are legătură cu cât de implicați sunt oamenii în activitatea companiei lor. El a explicat că cei care vor să fie „cei mai angajabili” trebuie să fie „cu adevărat dedicați companiei și să se străduiască permanent să o facă mai de succes”.

„Companiile nu sunt perfecte, dar, în general, își dau seama cine sunt cei mai buni angajați. Ele își doresc angajați care construiesc cultura organizațională, care muncesc din greu pentru a-și servi clienții, care fac tot ce trebuie”, a spus Springer.

„Dacă te implici cu adevărat și nu devii cinic, cred că devii foarte valoros pentru companie și vei fi mereu necesar”, a adăugat el.

Acțiunile DocuSign au crescut spectaculos în timpul pandemiei, dar au scăzut cu aproximativ 80% față de vârful atins în vara anului 2021, până la plecarea lui Springer, un an mai târziu. Mandatul său ca CEO a coincis cu o creștere rapidă a numărului de angajați ai companiei: de la 2.255 de angajați în ianuarie 2018 la 7.461 în ianuarie 2022.

După ce Springer a demisionat din funcția de CEO, în iunie 2022, DocuSign a trecut prin trei runde de concedieri. Prima rundă a avut loc în septembrie 2022, când DocuSign a anunțat că va concedia aproape 700 de angajați, adică 9% din personal.

Câteva luni mai târziu, în februarie 2023, DocuSign a anunțat că va concedia aproximativ 700 de angajați, adică 10% din forța de muncă.

Ultima rundă de concedieri a avut loc în februarie 2024, când DocuSign a disponibilizat 440 de angajați, adică 6% din total. Compania a declarat într-un raport către SEC că avea 6.838 de angajați la 31 ianuarie 2025.

Concedierile în masă au afectat industria tehnologică în ultimii ani. În iulie, Microsoft a anunțat că va concedia aproximativ 9.000 de angajați, adică 4% din totalul forței sale de muncă. Compania anunțase anterior alte concedieri, care au afectat aproximativ 6.000 de angajați, în mai.

În 2023, CEO-ul Meta a lansat ceea ce a numit „anul eficienței”. În martie 2023, Zuckerberg a anunțat că va concedia 10.000 de angajați, la doar câteva luni după ce gigantul rețelelor sociale disponibilizase 11.000 de angajați, în noiembrie 2022.

Pe lângă toate acestea, amenințarea inteligenței artificiale (AI) planează asupra pieței muncii, unii lideri din mediul de afaceri afirmând că aceasta ar putea duce la reducerea numărului de locuri de muncă.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat într-un interviu acordat în mai publicației Axios că AI ar putea elimina 50% dintre joburile de birou de nivel începător în următorii cinci ani.

În septembrie, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, le-a spus reporterilor că AI probabil are deja un impact asupra pieței muncii, deși „este greu de spus cât de mare este acesta”.

„Este posibil ca firmele sau instituțiile care angajau tineri absolvenți să poată folosi acum AI mai mult decât înainte”, a spus Powell.

„Aceasta ar putea fi o parte din explicație. Dar o altă parte a poveștii este că, în general, crearea de locuri de muncă a încetinit”, a adăugat el, scrie Business Insider.

