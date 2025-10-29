E-mailul pe care Amazon îl trimite miilor de angajați dați afară: "Accesul tău pe bază de legitimație a fost restricționat. Echipa de securitate te poate ajuta să părăsești clădirea"

Amazon a început să notifice angajații afectați de planul său de a reduce 14.000 de posturi corporative, potrivit unor mesaje interne obținute de Business Insider.

Un astfel de e-mail de notificare, trimis de Beth Galetti — directorul departamentului de resurse umane al Amazon — și publicat pe platforma internă de comunicare a companiei, arată că angajații concediați vor primi salariul integral și beneficiile aferente pentru următoarele 90 de zile.

Amazon a refuzat să comenteze, scrie Business Insider. Nu este clar dacă acest e-mail este standard pentru toți angajații, dar mesajul precizează că aceștia vor primi o ofertă de compensație financiară suplimentară, pe lângă perioada de 90 de zile plătită, în care nu vor lucra.

Galetti a anunțat concedierile marți, menționând că, deși compania are rezultate bune, se fac reduceri de personal pentru a sprijini viziunea CEO-ului Andy Jassy de a conduce Amazon „ca pe cel mai mare startup din lume.”

E-mailul trimis de Amazon către angajații concediați

"Am niște vești importante, dar dificile, de împărtășit cu voi.

După o analiză atentă a organizației noastre, a priorităților și a direcțiilor pe care trebuie să ne concentrăm în continuare, am luat decizia dificilă, dar necesară, de a elimina anumite posturi din cadrul Amazon. Din păcate, postul tău este printre cele afectate, iar contractul tău de muncă se va încheia după o perioadă în care nu vei presta activitate.

Nu am luat aceste decizii cu ușurință și ne angajăm să te sprijinim pe tot parcursul acestei tranziții. Sprijinul va include o perioadă fără activitate, dar cu plată integrală și beneficii (acolo unde se aplică), o ofertă de pachet de compensații, beneficii tranzitorii conform legislației din țara ta, acces la programe de formare profesională și sprijin extern pentru reintegrarea pe piața muncii.

Este probabil să ai întrebări, iar noi suntem aici pentru a-ți răspunde. În curând vei primi o invitație pentru o întâlnire pe Chime (platforma internă de videoconferințe și mesagerie folosită de angajații Amazon) cu un lider și/sau un reprezentant HR din echipa ta, pentru a discuta detaliile acestei tranziții și modul în care te putem sprijini.

Deși această întâlnire este opțională, te încurajăm să participi online, deoarece reprezintă o oportunitate de a adresa întrebări specifice situației tale.

Accesul tău pe bază de legitimație a fost restricționat, așa că, dacă te afli în prezent într-un birou Amazon, echipa de securitate te poate ajuta să părăsești clădirea.

În afara acestei conversații, poți consulta oricând informații suplimentare și întrebări frecvente în platforma MyHR.

Începând de acum, nu mai ești obligat(ă) să desfășori activitate în numele Amazon și vei primi salariul integral și beneficiile aferente (după caz) pentru următoarele 90 de zile.

În această perioadă de tranziție, vei continua să ai acces la e-mailul intern, la aplicația Chime și la platforma A to Z pe dispozitivul tău personal. Principala noastră metodă de comunicare cu tine va fi prin e-mail.

Dacă nu ai descărcat încă aplicația A to Z, este necesar să o faci pentru a accesa resurse importante precum MyHR, unde vei găsi răspunsuri la întrebări despre resursele disponibile, beneficii, plată, recuperarea obiectelor personale din birou și returnarea echipamentelor emise de Amazon.

Poți găsi informații suplimentare despre cum să instalezi aplicația A to Z, cum să accesezi MyHR, Chime și e-mailul intern pe această pagină.

Te rugăm să te asiguri că adresa ta personală de e-mail este actualizată în aplicația A to Z și să păstrezi cheia ta Yubikey, astfel încât să poți accesa e-mailul intern de pe un computer sau dispozitiv mobil personal.

Ține minte că echipa noastră dedicată este disponibilă 24/7 prin MyHR sau prin Portalul de Asistență pentru Angajați (EAP), oferind suport gratuit și confidențial, disponibil și prin aplicația A to Z.

Dacă întâmpini orice dificultate — fie probleme de conectare, nelămuriri privind pașii următori sau alte preocupări — te rog să răspunzi direct la acest e-mail. Mă angajez personal să mă asigur că primești tot ajutorul necesar pentru a gestiona această schimbare.

Mulțumesc,

Beth Galetti"

