Francezii de la Hutchinson fac restructurări la Brașov FOTO Facebook/Hutchinson

Fabrica Hutchinson din Cristian, județul Brașov, pregătește o nouă rundă de disponibilizări colective, urmând să renunțe la 112 angajați în perioada noiembrie-decembrie 2026. Măsura vine la doar un an după o restructurare similară.

Compania a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brașov cu privire la intenția de a renunța la angajați.

În toamna anului trecut, compania a notificat AJOFM Brașov cu privire la intenția de a efectua disponibilizări colective. În octombrie 2025, planul inițial viza 111 angajați, însă ulterior compania a revenit asupra deciziei și a redus numărul posturilor vizate, arată BizBrașov.

Astfel, notificarea a fost ajustată, fiind anunțată disponibilizarea a 57 de persoane, termenul pentru aplicarea măsurii fiind prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Fabrica Hutchinson din Brașov a fost construită în anul 2007 și este specializată în producția de componente din cauciuc, destinate în principal industriei automotive.

Portofoliul fabricii include garnituri, inele de etanșare, chedere și componente antivibrație, dar și tubulaturi utilizate în industria aeronautică. Compania este, de asemenea, cunoscută ca furnizor pentru concernul Airbus.

Hutchinson face parte dintr-un grup industrial francez cu o tradiție de peste 170 de ani în prelucrarea cauciucului și dezvoltarea soluțiilor de etanșare.

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