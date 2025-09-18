Cum fentează bugetarii vizați de concedieri planul lui Bolojan. Reducerea de personal cu 20 la sută ar trimite acasă peste 150.000 de angajați

În timp ce statul se tot împrumută pentru salarii, coaliția de guvernare nu reușește să taie din cheltuieli. Ultima propunere este o provocare pentru Ilie Bolojan. Primarii sunt gata să concedieze 20% dintre angajați dacă premierul dă afară 20% dintre bugetarii de la guvern și din ministere.

După aproape o lună de negocieri, Coaliția de guvernare nu a căzut de acord cu nicio variantă de a face economii. Peste 800.000 de bugetari lucrează în administrația centrală. Dintre aceștia, peste 600.000 în instituții finanțate integral din bugetul de stat. Practic, dacă s-ar aplica procentul de 20%, ar fi concediați 167.000 de angajați. De cealaltă parte, în Primării și Consilii Județene, sunt 125.000 de posturi ocupate. O reducere de 20% ar însemna ca 25.000 de angajați să fie trimiși acasă. Anul trecut, statul a cheltuit 164 miliarde de lei cu salariile din aparatul bugetar. Anul acesta, cheltuielile sunt cu 8% mai mari. Doar în primele 7 luni, salariile bugetarilor au consumat 100 miliarde de lei.

"O parte dintre angajați încearcă să găsească soluții pentru a-și menține joburile. Cei de la comune încearcă să migreze la orașe, la municipiile de lângă, iar cei din municipii încearcă să se transfere să vină la concursuri la autoritățile centrale", a spus primarul orașului Bacău, Lucian Viziteu.

Ads

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, după ședința tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administrație, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-și asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajunge în situația în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcționa, în special primăriile de comune.

Ea a confirmat că în a doua variantă propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, era vorba de 13.000 de posturi care ar urma să fie disponibilizate în administrație.

”Noi am făcut o prezentare, săptămâna trecută, imediat după ședința de coaliție, în care am spus că, dacă nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime aprobate, ajungem în situația în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcționa. Și mă refer aici la primăriile de comune, unde, dacă nu au în schemă minim 10 posturi, așa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcționeze, pentru că fiecare funcționar se ocupă de altceva. Unul este contabilul șef, altul este juristul sau secretarul, altul se ocupă de registrul agricol, altul de urbanism și așa mai departe. Deci, ca o primărie să fie funcțională, trebuie să existe această schemă minimă de personal”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Ads

Primarul Craiovei a mai spus că în ședință a prezentat faptul că nicio primărie nu seamănă cu alta, pentru că, din păcate, legislația așa a fost. ”La sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgați în schema de personal, la sectorul 3 domnul Negoiță îi are pe cei care se ocupă de spațiile verzi, în schema de funcționare, toți avem, până la urmă, cluburile sportive în schema de funcționare a primăriei. Deci, până la urmă, de unde facem aceste reduceri? Asta am spus și eu în ședința tehnică de astăzi, că ar trebui făcută, pentru primăriile care nu pot să-și asigure, de exemplu, cheltuielile de personal, o grilă foarte clară de salarizare”, a menționat Lia Olguța Vasilescu.

Ea a precizat că trebuie să facă Ministerul Dezvoltării această grilă de personal, în mod evident.

”Aici cei de la comune au o problemă, în sensul că în localitățile care sunt aproape de marile orașe au avut situații în care, dacă nu ofereau o anumită sumă de bani, automat funcționarii le plecau către marile orașe. Sunt probleme care trebuie foarte, foarte bine analizate”, a spus aceasta.

Ads