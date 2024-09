Industria IT, pândită de criză. Cât de dificil e să te angajezi în domeniu, în 2024: „Piața e în descreștere”

Maturizarea industriei IT în România, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor autonome, dar și turbulențele economice se numără printre motivele ce generează îngrijorare în câmpul muncii.

În București, numărul de angajați din IT a scăzut pentru prima dată în ultimii 16 ani (VEZI AICI), adică de când INS contabilizează aceste cifre. În acest context, despre stadiul și perspectivele domeniului, Ziare.com a discutat cu un consultant în resurse umane (HR) și doi economiști.

Cristina Profeanu, specialist HR, confirmă faptul că industria IT se află într-un declin, din multiple motive. Programatorii își găsesc din ce în ce mai greu de lucru.

„Piața IT este într-o descreștere, pentru că se automatizează anumite procese. Firmele mari fie au externalizat procesele de software către alte țări care au costuri mai reduse în zona salarială, fie către alți contractori cu taxe mai mici. Atunci, există o gamă foarte largă de programatori care își caută de lucru, fie că este vorba despre juniori, fie că este vorba despre seniori sau pur și simplu despre persoane care au încercat o reconversie profesională”, a declarat specialistul în recrutare, pentru Ziare.com.

Accesul în domeniul IT, din ce în ce mai greu. Juniorii, primii vizați de concedieri

Un simplu curs de reconversie profesională nu mai este de ajuns pentru a intra în domeniul IT. Pe scurt, accesul în domeniu e din ce în ce mai greu.

Ads

„În ultimii ani a fost acest trend, în zona de IT, cursurile de reconversie profesională. Însă, odată cu această digitalizare, automatizare, odată ce multe firme au implementat AI-ul în activitățile lor, a mai scăzut din această nevoie acută de software și programatori.

Eu aș zice că nu se mai rentează astfel de cursuri, pentru că oricum firmele de IT sau cele care angajează programatori, nu angajează persoane fără studii de informatică. Un curs de IT este prea puțin. Și în urmă cu câțiva ani, se intra în domeniul IT destul de greu, fără studii superioare în domeniul informaticii, cu atât mai puțin astăzi - nici cei cu facultate de informatică, automatică, nu mai au un loc asigurat, în domeniu, pentru un post de junior”, a mai precizat Cristina Profeanu.

Concedierile continuă, în contextul economic marcat de inflație explozivă, iar cei mai vulnerabili sunt începătorii.

„În general, ultimii veniți sunt primii plecați și persoanele care nu au un randament atât de bun, deci care pot fi înlocuite. Se face o evaluare pe fiecare departament și poziție în parte, se ține cont de randament, dar și de posibilitatea de a fi înlocuit de un proces automatizat sau de un coleg mai experimentat”, a declarat specialistul HR.

Ads

Între timp, nemulțumirea specialiștilor din IT în privința salariilor persistă.

„În privința salariilor, nici în urmă cu câțiva ani nu exista un nivel de mulțumire foarte ridicat din partea aplicanților. Oricum, pentru că au fost din ce în ce mai multe restructurări în ultimii ani, nu au fost consemnate majorări salariale semnificative. Însă, acest lucru e valabil și în alte domenii. Așteptările salariale ale profesioniștilor sunt mai mari decât ceea ce oferă angajatorii”, a concluzionat Cristina Profeanu.

Domeniul IT, în recesiune

În opinia consultantului de business Adrian Negrescu, scăderea numărului de angajați din sectorul IT reprezintă un puternic semnal de alarmă legat de perspectivele economiei României.

„E un semnal puternic de alarmă legat de perspectivele economiei. Sectorul IT&C a ajuns să aibă contribuție zero la creșterea economică din primul semestru. Unul dintre cele mai dinamice și performante sectoare ale economiei a intrat în recesiune și iată că efectele sunt pe măsura deciziilor absolut aberante ale statului, de a limita funcționarea acestui element care ține de strategia economică a României pentru următorii 10-15 ani”, a declarat Negrescu, pentru Ziare.com.

Ads

Analistul economic e de părere că guvernanții nu sprijină suficient dezvoltarea sectorului IT.

„Dacă ne alungăm IT-iștii prin eliminarea facilităților pe care le oferim acestor oameni, e posibil ca România să rămână în urma celorlalte țări din Europa, care mizează foarte puternic pe noile tehnologii, pe digitalizare și pe acești specialiști care ar trebui să fie cel mai bine plătiți din punctul meu de vedere, comparativ cu restul salariaților din economia românească. Este vorba despre viitorul acestei țări, ceea ce politicienii nu înțeleg, se pare. Continuă să-i sprijine și să-i cocoloșească pe diverși angajați ai statului, pe beneficiarii pensiilor speciale, în condițiile în care IT&C-ul ar trebui să fie în prim-planul economiei naționale, în contextul celei de-a patra revoluții industriale”, a mai punctat Negrescu.

IT-ul, doar unul dintre domeniile ce va fi afectate de criză

România se îndreaptă spre criză. Implicit, sectorul IT va suferi, avertizează economistul Bogdan Glăvan.

Ads

„Noi asistăm acum la o încetinire a creșterii economice - ceea ce e un eufemism. În realitate, noi nu prea avem creștere economică în România. În momentul în care primim ajutor extern, deci transfer de venit din 3-4% din PIB anual și înregistrăm o creștere a venitului de 2-3% anual, înseamnă că nu înregistrăm, de fapt, nicio creștere economică. Practic, dacă tu, stat, nu ai primi acest transfer de venit, nu ai înregistra nicio creștere economică, ai înregistra o recesiune. În mod normal, o țară ca România, care primește ajutor de 3-4%, ar trebui să înregistreze o creștere economică peste acest procent.

Deci, în prezent, România nu prea are creștere economică. Ultimele date arată și mai prost, o creștere de 2%. Să nu uităm, aceste majorări de taxe își pun amprenta. De asemenea, Germania, principalul nostru partener, nu a mai avut creștere economică de cinci trimestre, deci situația în Germania este proastă și atunci suferim și noi, pentru că suntem într-o economie globală. Dar noi nu ar trebui să avem soarta Germaniei, pentru că spre deosebire de această țară, România primește ajutor extern. România ar trebui să crească, să se dezvolte, dar acest lucru nu prea se întâmplă”, a declarat profesorul universitar, pentru Ziare.com.

Ads