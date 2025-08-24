Concedierile din mediul privat în 2025: Va urma şi România trendul la nivel global? „Unele sectoare continuă să crească și oferă joburi cu mai multă siguranță”

Unele dintre companiile mari la nivel global au început anul cu restructurări. Inteligența artificială, scăderea producției și problemele financiare au fost principalele motive.

Și în România au fost concedieri colective de la începutul anului. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost înștiințată despre restructurări de mai multe companii.

„Restructurările sunt mai numeroase decât anul trecut: 2.285 concedieri în ianuarie 2025, inclusiv colective, în IT, auto și producție industrială, 4.350 concedieri colective în aprilie, în special în retail, call-center și producția de echipamente auto. Crește și numărul firmelor „zombie”, companii la limita insolvenței”, a declarat pentru Ziare.com Sorina Faier, specialist în resurse umane.

Companiile mari care activează și în România par să fi urmat trendul la nivel global.

„O companie mare din sectorul tehnologiei informației care are divizie în România a intrat oficial pe lista companiilor care restructurează în 2025. Din cei aproximativ 1.600 de angajați, 138 vor fi concediați până la finalul lunii august, adică aproape 10 la sută din forța de muncă locală. Negocierile interne continuă, conducerea încercând să limiteze procentul la 8 la sută, însă scenariul cel mai probabil rămâne între 138 și 160 de posturi desființate. Decizia are legătură directă cu eficientizarea costurilor și cu relocarea unor roluri spre centre unde cheltuielile sunt mai mici”, explică specialistul în resurse umane.

Pe lângă IT, sunt și alte sectoare afectate. Printre acestea, sectorul auto, producția industrială sau servicii de suport.

Ads

„Analizele din ultimii ani arată un tipar destul de clar în companii. Primii afectați de restructurări sunt contractorii și colaboratorii externi, rolurile administrative și de suport - HR, marketing, administrativ, angajații cu performanțe scăzute sau competențe depășite, posturile duplicate apărute în reorganizări, juniorii din activități externalizate - suport IT, call-center, salariații cu costuri foarte ridicate pentru roluri relocabile și, foarte des, conform regulii nescrise „ultimul venit, primul plecat”, a declarat Sorina Faier.

Specialistul în recrutare spune că sunt și domenii și joburi care oferă stabilitate pe termen lung.

„Nu toate domeniile sunt afectate de valul de concedieri. Unele sectoare continuă să crească și oferă joburi cu mai multă siguranță. De exemplu, în retail alimentar și FMCG (bunuri de consum cu mișcare rapidă), lanțurile mari continuă expansiunea. Managerii de magazine câștigă între 4.000 și 9.800 lei net pe lună, în funcție de dimensiunea unității și de oraș.

Ads

Și în industria farmaceutică și medicală cererea rămâne constantă. Angajații din acest sector au salarii între 4.000 și 9.700 lei net, în timp ce un farmacist diriginte poate ajunge la 8.600 lei net. Medicii specialiști pot depăși cu ușurință pragul de 10.000 lei net lunar, în funcție de specializare.

Iar ingineria electrică și energetică și energia regenerabilă sunt domenii în expansiune, susținute de fonduri europene. Inginerii câștigă între 5.000 și 10.000 lei net, iar în poziții de senior sau management se poate ajunge la 18.000–20.000 lei net, chiar peste 30.000 lei pentru top management.

Transportul și logistica rămâne un sector stabil datorită creșterii comerțului online. Șoferii profesioniști au salarii între 4.000 și 6.000 lei net, la care se adaugă diurne, iar specialiștii în logistică câștigă 4.500–6.500 lei net”, a adăugat Sorina Faier.

Ce pot face angajații afectați de concedieri colective

Specialistul în recrutare are o serie de recomandări pentru angajații afectați de restructurări.

Ads

„Pot face o recalificare rapidă, mai ales în digital, logistică, energie verde și sănătate. Pot căuta programe de outplacement și să se folosească de sprijinul oferit de angajatori.

Se pot orienta către sectoare stabile, cum am menționat, retail alimentar, farmaceutic, energie regenerabilă, logistică sau chiar turism.

Retailul alimentar, farmaceutic, energia regenerabilă, logistica și turismul creează locuri de muncă solide și bine plătite. Pentru angajați, cheia rămâne adaptabilitatea. Să își recunoască riscurile și să se repoziționeze rapid acolo unde cererea este mare. Piața muncii nu se contractă, se reconfigurează”, spune specialistul în HR.

Ads