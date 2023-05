Mai multe companii IT din Cluj se pregătesc să facă disponibilizări masive: ”Vin vremuri grele pentru multă lume”

O mare companie IT din Cluj a anunțat concedieri masive FOTO Arhivă

Mai multe companii IT din Cluj se pregătesc să facă disponibilizări masive, una dintre cele mai mari companii din domeniu anunțând deja că vor renunța la 170 de angajați.

Încă două companii IT cu vechime în Cluj se pregătesc să anunțe decizii identice.

”Știrea despre închiderea biroului Telenav de la Cluj a fost confirmată, peste 170 de angajați sunt disponibilizați de la final de iunie, primind câteva compensații.

Vestea proastă este că nu va fi singura știre de acest fel pe care o vom auzi în această perioadă.

Încă două companii IT cu vechime pe piața din Cluj (multinaționale din outsourcing, una are sediul în The Office) se pregătesc să anunțe decizii identice.

Iar o altă multinațională IT de dimensiuni mari (sediul din Cluj e lângă Iulius Mall) a trecut deja la concedieri în masă, disponibilizările afectând deja zeci de angajați care erau de câteva luni pe bench (nu aveau proiecte plătite de clienți la care să lucreze).

Vin vremuri grele pentru multă lume. Dar e prima dată când industria software este prima afectată de așteptata recesiune.

Vom auzi multe vești (g) rele în perioada următoare. Capul sus, minte pozitivă și curaj tuturor”, a transmis Doru Șupeală, consultant de marketing, management și business, pe pagina sa de Facebook.

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Cluj spune că încă informaticienii sunt absorbiți de piață și că nu ajung pe lista șomerilor, scrie stiridecluj.ro.