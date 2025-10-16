O companie multinațională din industria alimentară, cu unități de producție și în România, anunță că va concedia 16.000 de angajați

Nestle anunță concedieri FOTO facebook/nestle

Nestle anunță concedieri masive la nivel global. 16.000 de posturi vor fi eliminate în următorii doi ani, într-un context de scădere a cifrei de afaceri și de restructurare a grupului. Reducerile vizează atât birourile internaționale, cât și lanțurile de producție, și vor genera economii semnificative până în 2027.

Și în România, Nestle resimte efectele contextului global: deși compania locală a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri în 2024, profitul net a scăzut cu 7%, marcând primul declin al profitabilității din 2018 încoace.

Philipp Navrati, noul director general de la Nestle, a anunțat că intenționează să desființeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elvețian a anunțat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro), transmite AFP.

„Lumea evoluează și Nestle trebuie să se adapteze mai rapid, ceea ce implică luarea de decizii dificile, dar necesare, vizând reducerea efectivelor”, a declarat Philipp Navratil, care a fost numit la conducerea grupului elvețian din domeniul produselor alimentare în urmă cu doar o lună, scrie Agerpres.

Programul de reducere a efectivelor include în special eliminarea a 12.000 de posturi în cadrul birourilor din întreaga lume, „ceea ce va permite realizarea unor economii anuale de un miliard de franci elvețieni până la finalul lui 2027”, adică dublu față de cât se estima până acum, a detaliat grupul elvețian într-un comunicat de presă. La acestea se vor adăuga alte 4.000 de posturi ce vor fi eliminate în cadrul inițiativelor care se derulează deja și care vizează creșterea productivității pe lanțurile de aprovizionare. „Astăzi anunțăm că obiectivul nostru este realizarea unor economii de trei miliarde de franci”, față de 2,5 miliarde de franci cât estimam anterior, a adăugat Navratil.

Nestle a avut o lună septembrie agitată după concedierea abruptă a directorului general, ca urmare a unei anchete interne privind o relație amoroasă cu o subordonată. Francezul Laurent Freixe, care a preluat postul de CEO în urmă cu doar un an, a fost concediat „cu efect imediat” și înlocuit cu Philipp Navratil, șeful de la Nespresso. Analiștii se așteaptă ca Philipp Navratil să readucă stabilitatea în cadrul Nestle. În primele nouă luni ale acestui an, vânzările grupului elvețian au înregistrat o creștere organică de 3,3%, ca efect al majorărilor de prețuri.

Nestle România, parte din grupul omonim, lider global în industria de alimente și băuturi, a finalizat 2024 cu o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în creștere cu 5% față de anul anterior. O creștere au consemnat și datoriile companiei, acestea ajungând la aproape 218 milioane lei în 2024, de la circa 180 milioane lei în 2023. În schimb, profitul net al companiei a înregistrat o scădere de 7%, de la 115,7 milioane lei în 2023 la 107,9 milioane lei anul trecut, acesta fiind și primul an de scădere a profitabilității din 2018 încoace. Numărul de angajați pe plan local a ajuns la 622.

