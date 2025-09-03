Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați

E momentul curățeniei în instituțiile publice, susține premierul Bolojan. Numai în Capitală sunt primării din care trebuie să plece sute de angajați, potrivit datelor făcute publice de Guvern privind angajații din administrația publică.

Primăria cu cei mai mulți angajați este cea gestionată de către Robert Negoiță, de la Sectorul 3. Din 1.536 de posturi, 1.250 sunt ocupate. Dacă vor pleca 40%, asta ar însemna o organigramă mai suplă cu 500 de persoane la instituția condusă de politicianul apropiat de PSD.

Primăria Sectorului 6, condusă de către PNL-istul Ciprian Ciucu, este a doua dintre primăriile cu exces de personal. Există 1.472 de posturi, iar 1.248 sunt posturi ocupate. Din 1.248, minimum 40% dintre angajați ar urma să plece, adică 499 de oameni.

Primăria Sectorului 2 din București, condusă de către PSD-istul Rareș Hopincă, are 1.336 de posturi, dintre care 1.230 sunt ocupate. Minimum 40% dintre angajați ar urma să fie disponibilizați. „Aglomerația” constatată de Guvern la Primăria „PSD” nu este necesară. Astfel, 492 de angajați ar urma să fie dați afară.

Alte instituții cu exces de personal sunt Primăria Ploiești (904 angajați), Primăria Pitești (808 angajați), Primăria Târgu Mureș (717 angajați), Consiliul Județean Argeș (681 de angajați), Primăria Suceava (678 de angajați), Consiliul Județean Neamț (512 angajați).

Economiștii susțin că „economia reală”, adică mediul privat, are nevoie de forță de muncă. Astfel, angajații de la stat ar trebui să treacă „la patron”. Însă, acest lucru va fi posibil dacă acești profesioniști vor dovedi că sunt suficient de competenți, dacă vor accepta chiar salarii mai mici, ori în anumite cazuri, dacă vor reuși să se reprofesionalizeze. Totodată, unii analiști se așteaptă ca angajații „de partid” să plece dintr-o instituție și să se „transfere” în alta.

Ads