Cele 3 semne de avertizare că firma ta se pregătește de concedieri, potrivit experților: „Nu vă relaxați prea mult”

În contextul concedierilor de la companii precum Meta, Amazon și Target, mulți angajați sunt, fără îndoială, anxioși în privința unor posibile reduceri de personal.

Potrivit lui Jason Walker și Rey Ramirez, cofondatori ai companiei Thrive HR Consulting, o parte semnificativă a acestor disponibilizări recente poate fi atribuită inteligenței artificiale (AI).

„Companiile descoperă că pot fi mai eficiente și pot funcționa cu mai puțini angajați datorită AI, așa că profită de moment pentru a reduce personalul”, spune Walker.

Un alt motiv ar putea fi acela că, spre sfârșitul anului, companiile „încep să se uite la numărul de angajați, la costuri și, în general, fac ajustări în consecință”, adaugă el.

Din perspectiva angajaților, aceste concedieri pot părea bruște, dar există câteva semne la care merită să fii atent, care pot indica o rundă de disponibilizări ce urmează, potrivit lui Walker, Ramirez și altor experți.

Reducerea angajărilor și a cheltuielilor

Potrivit lui Jalonni Weaver, recrutor din Dallas, cel mai clar semnal al unei posibile concedieri este „încetinirea angajărilor”.

Este un semnal de alarmă atunci când o companie nu mai postează poziții noi sau când posturile existente rămân deschise luni întregi, spune Weaver.

Acest lucru poate indica faptul că firma are probleme financiare — iar pentru Weaver, o scădere a activității de recrutare a fost un semn că propriul ei loc de muncă era în pericol.

O înghețare a angajărilor nu înseamnă neapărat că urmează concedieri, dar „nu e niciodată un semn bun în privința sănătății financiare a companiei”, explică Walker.

De asemenea, el îi sfătuiește pe angajați să urmărească scăderea bruscă a cheltuielilor firmei. Când o companie are dificultăți financiare, beneficiile aparent mărunte, precum gustările gratuite sau mesele oferite, „dispar”, spune el, iar bonusurile de final de an se pot micșora sau chiar anula complet.

Odată cu aceste schimbări, „cultura internă se modifică vizibil”, adaugă Weaver. „Nimeni nu mai este cu adevărat fericit.”

Schimbarea mesajului corporativ

Este important să fii atent la ce spun liderii despre viitorul companiei, avertizează Ramirez.

Expresii precum „Trebuie să devenim mai eficienți” pot fi semnale subtile că se pregătește o reducere de personal, spune el.

Atunci când o companie începe să accentueze eficiența operațională în detrimentul inovației, acesta este „de obicei un semn că urmează schimbări și că oamenii vor fi afectați”, potrivit Rosiei Nestingen, consultant în transformare organizațională.

„Dacă într-un trimestru accentul este pus pe inovație și impact, iar în următorul pe ‘strângerea curelei’, este un indiciu clar că se apropie concedieri”, explică Nestingen.

„Există un anumit limbaj care începe să pregătească terenul pentru ceea ce urmează”, adaugă ea.

Oamenii încep să plece treptat

Ultimul semn major care poate anunța concedieri este fenomenul numit „concediere tăcută”, spune Weaver. Aceasta înseamnă că firmele „găsesc modalități de a determina oamenii să plece, indiferent de performanță”, fără a anunța oficial disponibilizări.

De exemplu, angajații plătiți cu ora pot observa că numărul lor obișnuit de ore de lucru este redus la jumătate, explică Ramirez.

„Angajații nu pot trăi cu 30, 40 sau 50% mai puțini bani, așa că, practic, sunt forțați să plece din companie”, spune el.

Walker adaugă că obligativitatea revenirii la birou poate fi folosită ca o altă metodă de reducere a personalului. După ani de lucru de la distanță, studiile arată că mulți angajați preferă să caute un alt loc de muncă decât să revină zilnic la birou.

Dacă observi că colegii și superiorii încep să plece de bunăvoie, ar putea fi o idee bună să le urmezi exemplul, spune Weaver.

Aceștia pot ști că firma nu merge bine sau se pot simți blocați în lipsa oportunităților de avansare.

Cum se pot pregăti angajații

Dacă observi semnale de alarmă care pot indica viitoare concedieri, „nu le ignora și nu gândi că ‘mie nu mi se va întâmpla’”, avertizează Weaver.

Cel mai important sfat al ei pentru angajați este să „îți menții mereu CV-ul actualizat”.

Potrivit ei, este esențial să fii la curent cu tendințele de pe piața muncii. Ea îi sfătuiește pe oameni să se uite periodic la descrierile de posturi similare și să observe ce competențe sunt tot mai căutate.

„Întreabă-te: ce s-a schimbat? Ce caută companiile la noii candidați? Și cum pot obține acea experiență în rolul meu actual?”, spune Weaver pentru cnbc.com.

De asemenea, recomandă ca angajații să aplice periodic la alte locuri de muncă, „chiar dacă sunt mulțumiți de jobul actual”, pentru a se asigura că CV-ul lor rămâne competitiv.

Walker oferă un sfat similar:

„CV-ul tău trebuie să fie pregătit și în cea mai bună formă posibilă. Dacă ai chiar și o bănuială că s-ar putea să fii afectat, începe să-l trimiți din timp — imediat.”

În piața muncii de astăzi, „metodele tradiționale nu mai sunt suficiente”, spune el.

În loc să trimiți pur și simplu o aplicație online, Walker recomandă să intri în contact direct cu managerii de angajare pentru posturile dorite.

„Capacitatea de a ajunge direct în fața oamenilor contează acum mai mult ca oricând”, spune el.

Și, mai presus de toate, nu te culca pe o ureche la locul de muncă, avertizează Weaver:

„E perfect în regulă să iubești locul unde lucrezi, dar nu te simți atât de confortabil încât să nu mai observi semnele că ceva se întâmplă.”

„La finalul zilei, companiile vor face întotdeauna ceea ce trebuie pentru ele însele”, conchide ea.

