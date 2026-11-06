Erbașu avertizează: Zeci de mii de angajați riscă să fie concediați, iar salariile ar putea scădea. Statul are datorii de peste un miliard de euro către constructori

Constructorii români au de recuperat peste 1 miliard de euro de la statul român pe contracte pe PNRR, iar zeci de mii de muncitori din construcții și-ar putea pierde locurile de muncă, dar e posibil să vedem și scăderi de salarii, a declarat vineri Cristian Erbașu, directorul general al Construcții Erbașu, în cadrul conferinței ”Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, organizată la Sinaia.

”Față de luna septembrie, când am comunicat acele datorii pe care diferitele ministere le aveau către companiile de construcții, într-adevăr, a scăzut destul de mult datoria. E adevărat că în ultima vreme s-au mai făcut și alte facturări, e adevărat că sunt și datorii din partea autorităților locale față de companiile de construcții, însă, din păcate, încă datoria este suficient de mare ca să creeze probleme acestor companii. Din statisticile pe care noi le-am preluat, pe PNRR, ar mai fi ceva un pic mai mult de 1 miliard de euro, însă sunt în continuare datorii destul de mari pe alte proiecte, gen Saligny sau, din câte știm noi, și autoritățile locale au destul de mult de plată către companiile de construcții.

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Mai sunt și plăți de făcut către companiile care au lucrat pe proiecte care ar urma să continue de acum înainte, de exemplu, pe POS, Programul Operațional de Sănătate, mai sunt și alte alte proiecte, alte planuri de dezvoltare. Ce este mai neplăcut pentru firmele de construcții în acel moment este faptul că nu au o predictibilitate pe următoarele șase luni în ceea ce privește, pe de o parte, încasarea facturilor restante, iar pe de altă parte, continuarea contractelor și proiectelor pe care le au contractate”, a declarat Erbașu, întrebat cât mai au de recuperat constructorii români de la statul român pe acele contracte pe PNRR.

Potrivit acestuia, s-a dublat numărul insolvențelor companiilor din domeniu.

”Din nefericire, companiile de construcții, după ce au avut o perioadă de lucru extrem de intensă, au intrat într-o zonă de relaxare, ca să zic așa, din punct de vedere contractual, lucru care le-a dus într-un blocaj. Pe de o parte, financiar, sunt puse în situația de a rămâne cu datorii către furnizori și către bănci, poate chiar și către unii angajați, sau datorii cauzate de anumite achiziții, anumite investiții, iar, pe de altă parte, această situație le va obliga să elibereze foarte mult din personalul pe care îl are”, adaugă Erbașu.

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Omul de afaceri spune că ne putem aștepta la concedieri, care pentru unele companii vor fi concedieri în masă.

”Vor fi concedieri care vor duce, practic, la o stare de conservare a lor, iar companiile care vor avea în continuare puterea de a continua lucrările își vor pune problema dacă vor putea menține salariile angajaților la nivelul la care a fost până acum”, precizează Erbașu.

”Este posibil să fie și o astfel de situație (să vedem concedieri în perioada următoare, dar și scăderi de salarii, n.r.), dacă lucrurile într-adevăr nu se vor redresa și dacă continuitatea pe care toți o speram după finalizarea PNRR-ului nu se va realiza. Noi de mult timp, cred că de peste un an, un an și jumătate, am pus pe tapet această problemă. Am sesizat atât autoritățile, cât și presa, prin intermediul presei, am sesizat acest lucru, că trebuie să existe viață și după PNRR. De ce ne era spaimă se pare că nu am scăpat și s-a confirmat că faptul că lucrurile nu au fost pregătite pentru perioada aceasta”, mai afirmă el.

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Întrebat despre câte persoane ar putea fi vorba care și-ar putea pierde jobul, Erbașu spune că ”e greu de menționat acum, dar câteva zeci de mii de persoane vor fi cu siguranță”.

”Nu realizăm capacitatea companiilor de a susține unele proiecte pe care le au fără a fi finanțate sau posibilitatea de a fi finanțate de bănci. Iar pe de altă parte, nu ne dăm seama dacă aceste companii au posibilitatea să se reorganizeze, astfel încât să nu fie necesară disponibilizarea în masă. PNRR-ul a fost un lucru foarte bun pentru zona construcțiilor, dar, în condițiile în care el nu va fi, nu este, deja se vede, nu este urmat de alte proiecte care să creeze continuitate, poate fi o cauză a unor probleme foarte mari pentru companii.

Gândiți-vă că sunt companii care au avut sute și mii de angajați, pentru că aceste proiecte trebuiau terminate până la sfârșitul lunii august, angajați cu care aceste companii nu mai au ce să facă în această perioadă. Este o mare problemă de fiecare dată când se trece de la un plan la altul. Și să ne aducem aminte că și în 2016 s-a întâmplat același lucru. S-a terminat vechiul exercițiu pe Fondul de coeziune și până s-au amorsat lucrările, din nou exercițiu a durat aproximativ 2 ani, 3 ani”, mai spune Erbașu.

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