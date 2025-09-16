"Nu va fi stopată total". Rogobete, despre mafia concediilor medicale fictive. Măsurile anunțate de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății a declarat marți seară, 16 septembrie, că verificările privind concediile medicale fictive continuă. Alexandru Rogobete a mai spus că acestea au scăzut cu aproape 20% după controalele și măsurile legislative din vară. El susține, de asemenea, că fenomenul nu poate fi stopat deocamdată, dar măcar poate fi redus semnificativ.

Rogobete a declarat, la antena3.ro, că raportul oficial va fi făcut public în curând.

„Sigur, raportul nu a fost făcut public, pentru că am prelungit misiunea de control a colegilor atât de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și Corpul de Control de la Ministerul Sănătății, pentru a identifica cât mai multe astfel de situații și pentru a limita până la urmă acest fenomen. Tot ce pot să vă spun este din cifrele pe care le avem în momentul de față, dar sigur, o concluzie mai clară o putem avea atunci când se închide și luna septembrie.

Din punct de vedere financiar, există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical, atât în anul 2025 față de anul 2024, dar, foarte interesant, există o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale cumulate din luna mai versus august. Deci, odată cu măsurile legislative pe care împreună cu colegii le-am adoptat în luna iulie, de exemplu, o dată cu controalele la nivelul unităților sanitare sau la nivelul acelor cabinete unde erau eliberate un număr crescut de concedii medicale, iată că acest fenomen începe să se reducă și e un lucru încurajator, spun eu. Urmărim fenomenul în continuare, vom verifica în continuare situația.

Și colegii din Ministerul Sănătății, respectiv colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, verifică constant, săptămânal, cifrele în platforma informatică a casei și acolo sigur, unde se identifică o creștere aberantă față de media acelei luni sau față de media săptămânii, demarăm un control pentru a verifica corectitudinea datelor”.

Rogobete a fost întrebat cum a funcționat rețeaua concediilor medicale fictive și cum ar putea fi stopată, iar el a spus că fenomenul „poate fi redus semnificativ”, dar nu eliminat complet.

„Nu cred că va putea fi stopată total, dar fenomenul poate fi redus semnificativ, pentru că, mai important decât orice, până la urmă, așa cum bine ați prezentat la început, aceste concedii medicale fictive, fără fundament medical, ne costă foarte mulți bani.

Practic, luăm de la gura bolnavilor din spital care au nevoie de tratamente, de medicamente, de consumabile medicale și plătim aceste vacanțe inventate cu un concediu medical. Aici apare situația, care este inacceptabilă din punctul meu de vedere, motiv pentru care, odată cu preluarea mandatului, încă din prima săptămână, prima activitate a fost demararea acestor controale.

Pentru că, așa cum bine de multe ori am spus, în sănătate nu putem reduce bugetul, însă putem ajusta anumite cheltuieli care nu sunt justificate. Și iată un fenomen al concediilor medicale care costă foarte mulți bani, astfel încât acei bani să poată fi realocați în interiorul sistemului pentru activități concrete, în beneficiul pacienților și în beneficiul sistemului, până la urmă”, a conchis ministrul.

