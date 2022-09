Dacă nu doriți să vă petreceți sărbătorile de iarnă în țară, acum este un moment bun să căutați zboruri și cazări deoarece veți obține oferte bune la preț.

Fie că doriți o țară în care să vă bucurați de soare și să uitați pentru scurt timp de iarnă, fie că sunteți mai degrabă interesați de târguri de Crăciun și de spiritul autentic al sărbătorilor, există mai multe locuri care sunt recunoscute în Europa ca fiind destinații ieftine pentru perioada menționată, potrivit theculturetrip.com.

Lisabona

Cunoscută drept ”noua Barcelona” pentru atmosfera relaxantă, vremea frumoasă și arhitectura uimitoare, capitala Portugaliei este o destinație populară în Europa. Partea bună este că prețurile au rămas accesibile comparativ cu alte capitale europene.

Ads

Praga

Praga pare scoasă din basme, are un aer romantic datorită palatelor sale în stil baroc și a străzilor pietruite pitorești. O plimbare prin centrul vechi vă va pune sângele în mișcare și există numeroase galerii de artă și magazine ale unor designeri celebri unde vă puteți opri. Prețurile cazărilor sunt accesibile mai ales iarna.

Atena

Atena este precum un muzeu viu datorită nenumăratelor sale situri arheologice, ruine antice și temple istorice. Vremea este în general blândă în timpul iernii, iar temperaturile nu coboară niciodată sub 10 grade Celsius. Economia Greciei încă are dificultăți, drept urmare prețurile sunt foarte mici în afara sezonului estival.

Ads

The Winter Chalet of Gods, Athens, Greece. ❄️💙🇬🇷❄️ pic.twitter.com/fObYbAaFli — 🇺🇦🕊️ Diogenes of Sinope (@DiogenisSinopis) February 17, 2021

Barcelona

Capitala catalană rămâne unul dintre cele mai atractive orașe europene, iar iarna este, fără îndoială, una dintre cele mai bune perioade de vizitat. A scăpa de sezonul turistic de vârf înseamnă lipsa cozilor, cazare mai ieftină și o atmosferă cu totul mai relaxată în Barcelona, ​​unde mâncarea și băuturile rămân relativ accesibile, având în vedere statutul său de destinație turistică majoră.

Budapesta

Dacă nu vă este teamă de vremea rece, Budapesta este un adevărat răsfăț în timpul iernii, cu o mulțime de cafenele confortabile care oferă boluri copioase de gulaș pentru a vă încălzi. Treceți pe lângă clădirea gotică a Parlamentului înainte de a evada într-una dintre băile termale din Buda.

winter ❄️ of Budapest, Hungary 🇭🇺 pic.twitter.com/NEX559rBkM — Ahsan Ali (@AhsanAl06815970) February 1, 2022

Ads

Dubrovnik

Există o mulțime de motive întemeiate pentru a vizita Dubrovnik în orice moment al anului și, deși iarna vă va împiedica să petreceți zile lungi la plajă, este un moment minunat pentru a explora istoria și arhitectura impresionantului oraș vechi. Dacă prețurile au crescut constant în Dubrovnik în ultimii ani, în extrasezon, în general, costurile de cazare și transport scad puțin.

Croatia Winter Wonderland Most beautiful spot to take a photo with your loved ones during the Dubrovnik Winter Festival 🎉🎊✨🎁🎄#MagicalCroatia #MagicalDubrovnik pic.twitter.com/fCYSYhSaQP — Croatia Full of life (@Croatia_hr) December 1, 2021

Ads

Vilnius

Una dintre capitalele mai puțin cunoscute ale Europei, Vilnius, este un oraș plin de viață, cu un centru vechi inclus în Patrimoniu Mondial UNESCO. Renumit pentru că este una dintre cele mai ieftine destinații de city break din Europa, iarna este rece în Vilnius, dar există o mulțime de cafenele, baruri cu bere artizanală, galerii de artă și magazine în care puteți intra pentru a vă încălzi.

Berlin

Deși iernile în Berlin pot fi deosebit de reci, acestea sunt, de asemenea, un moment minunat pentru a explora numeroasele galerii, muzee și săli de teatru ale orașului. În perioada premergătoare Crăciunului, Berlinul găzduiește și piețe magice de Crăciun – peste 60 în total.