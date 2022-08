Unde să mergi la mare în septembrie. Locurile din Europa unde temperaturile încă sunt de vară FOTO

Mulți oameni preferă să meargă în concediu în luna septembrie, care este adesea călduroasă, iar destinațiile nu mai sunt pline până la refuz de turiști.

Cu toate acestea, dacă turiștii își doresc să prindă vreme de plajă și să poată face o baie în mare fără să tremure de frig, atunci ar trebui să aleagă destinații unde temperaturile sunt ca de vară inclusiv în luna septembrie.

Destinații ideale pentru un concediu la mare în septembrie

Europa are, din fericire, astfel de destinații, care sunt la un zbor distanță de România.

1. Tenerife, Spania

Temperatură medie în septembrie - 23 de grade Celsius

Cu temperaturi încă ridicate până la sfârșitul lunii septembrie, Tenerife este o alegere perfectă. Apa mării este caldă, plajele au nisip fin, la care se adaugă și viața de noapte.

2. Algarve, Portugalia

Temperatura medie în septembrie - 23 de grade Celsius

În Algarve veți găsi o mulțime de plaje excepționale, iar Albufeira este una dintre cele mai populare stațiuni. După o zi de plajă puteți lua la pas orașul plin de viață, cu baruri și restaurante la fiecare pas. Lagos este alegerea perfectă pentru relaxare, iar satul pescăresc Alvor este recomandat pentru restaurante, magazine și plaje intime.

3. Ibiza, Spania

Temperatură medie în septembrie - 24 de grade Celsius

Partea de nord a insulei se mândrește cu unele dintre cele mai pitorești plaje din Baleare. Portinatx și Puerto San Michael se află în mijlocul dealurilor îmbrăcate cu pini și sunt populare în rândul familiilor și cuplurilor, în timp ce Santa Eulalia are un port plin de viață și două plaje impecabile.

Și, desigur, pentru un pic mai multă viață de noapte, Playa d’en Bossa și San Antonio sunt alegerile perfecte.

4. Madeira și Porto Santo

Temperatură medie în septembrie - 23 de grade Celsius

Plajele din Madeira includ Praia da Calheta sau Praia do Porto do Seixal, dar această insulă portugheză liniștită este perfectă pentru iubitorii de natură, fie că este vorba de o excursie pentru a vedea delfinii și balenele, sau de o aventură la scufundări.

Insula învecinată Porto Santo este ideală pentru excursii de o zi. Drumul este lung (două ore și jumătate în fiecare sens cu feribotul), dar există 9 km de nisip auriu frumos la capăt.

Morning lovelies 😃🤗 a few views of Madeira for you. We may go into Funchal (the Capital) today. Have a lovely day all & Happy Thursday Take care for now TTFN. Love as always x ❤🏖🧡🏖💛🏖💚 pic.twitter.com/gtvTWjETxG — Sylvia (@oftenatthepool) July 28, 2022

5. Croația

Temperatură medie în septembrie - 22 de grade Celsius

Croația este binecuvântată cu mai multe insule remarcabile care oferă o evadare perfectă pentru a vă bucura de soarele de sfârșit de vară.

Stiniva, pe frumoasa insulă Vis, este ușor accesibilă cu feribotul din Split. Acest petic rafinat de coastă merită din plin efortul. Hvar este locul ideal pentru baruri la modă, în timp ce superba insula Mljet are păduri protejate, plantații de măslini și două lacuri uimitoare cu apă sărată.

6. Malta

Temperatură medie în septembrie - 25 de grade Celsius

Principalele stațiuni ale Maltei și plajele mari sunt situate în nord, inclusiv Golful Mellieha, Ghajn Tuffieha și Golful Golden. Mai multe locuri retrase pot fi găsite spre vârful insulei, cum ar fi Paradise Bay și Armier, sau puteți merge în apropiere de Gozo, care este separat de continent printr-o întindere de mare de cinci kilometri.

Dezvoltarea minimă a permis ca frumusețea orașului Gozo să rămână intactă, una dintre cele mai uimitoare plaje fiind Ramla il-Hamra – o întindere mare de nisip roșu care contrastează cu verdele din jur.

10 Best Beaches in Malta https://t.co/hHS0P4mLtf The beaches in Malta will seem like heaven to those who want a tropical getaway. Malta's varied coasts are stunning, and the weather is perfect for a day at the beach almost every day of the year. The Maltese Islands, located in… pic.twitter.com/cTgyuzig76 — Kalyan Panja (@travtasy) July 27, 2022

Temperatură medie în septembrie - 22 de grade Celsius

Insulele grecești oferă întotdeauna plaje superbe și peisaje luxuriante. Plaja Myrtos din Kefalonia este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume, cu pietricele albe care strălucesc.

Zante este o altă alegere populară, cu plaja Navagio sau „Smugglers Bay”. În Creta, laguna Balos este renumită pentru apele sale turcoaz și nisipurile albe.

Temperatură medie în septembrie - 24 de grade Celsius

Cipru este pentru toate gusturile. Petrecăreții nu vor da greș cu Ayia Napa, unde plajele precum Konnos și Nissi sunt compensate de baruri pe plajă și sporturi nautice. Coral Bay din Paphos este o alegere grozavă pentru familie, cu o plajă de nisip superbă și ape puțin adânci, în timp ce cei care caută ceva mai îndepărtat s-ar putea aventura în Golful Lara.

Ascuns în mijlocul uimitoarei Rezervații Naturale Peninsula Akamas, adăpostește broaște țestoase și are întinderi frumoase de nisip și peisaje panoramice, așa că merită călătoria.

Surrounded by hills and rock formations, the #Liopetri Beach is one of the most secluded parts of the Ayia Napa coast, perfect for those who want to avoid the crowds. 📍Liopetri Beach, #Cyprus ⁠🇨🇾 📸 alexander_drozd_photo [IG]#Cyprus4Holidays pic.twitter.com/rQ8d3KzU8F — Holidays in Cyprus 🇨🇾 (@Cyprus4Holidays) July 18, 2022

9. Corsica, Franța

Temperatură medie în septembrie - 20 de grade Celsius

Cu podgorii, păduri și plaje cu nisip fin, Corsica este o destinație superbă pentru luna septembrie. Porto Vecchio este o destinație populară, iar centrul său istoric are o energie vibrantă, cu cafenele, restaurante și buticuri. Calvi este o altă stațiune superbă ce nu ar trebui ratată.

