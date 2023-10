Tot mai mulți tați din România aleg concediul de paternitate: ”Legătura emoțională care s-a creat cu bebelușul este extraordinar de puternică” VIDEO

Numărul bărbaților din România care aleg să intre în concediu de creștere a copilului este în creștere, unul dintre motive fiind veniturile familiei.

În ultimii trei ani, au fost cu 20% mai mulți tați care au optat să stea acasă cu bebelușii un an sau doi.

Un astfel de caz este familia Avram. Mama Sarei, care acum are 1 an și 7 luni, este cadru didactic universitar și s-a întors la serviciu la câteva săptămâni după naștere. De fetiță are grijă în cea mai mare parte a timpului tatăl său, Cristi. El și-a luat doi ani de concediu parental, potrivit Știrile PROTV.

”Atunci când îți dezvolți o carieră profesională, știm foarte bine că timpul petrecut acasă este limitat. Drept urmare am vrut să trăiesc aceste emoții: mersul de-a bușilea sau primele vorbe nu doar prin relatarea lor verbală de către soția mea seara când ajungeam acasă de la muncă”, a declarat Cristi Avram.

Potrivit legii, în perioada concediului de creștere a copilului, părintele care optează să stea cu cel mic primește o indemnizație lunară. Valoarea acesteia este de 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni, anterioare nașterii copilului, și are o limită maximă de 8.500 de lei. Mulți părinți țin cont de acest aspect când decid cine să rămână acasă cu copilul.

Ads

”Legătura emoțională naturală care s-a creat cu bebelușul este extraordinar de puternică și nu în ultimul rând am învățat să apreciez mult mai mult mamele”, a mai declarat Cristi Avram.

”Am putut să merg liniștită la muncă și să îmi desfășor activitatea în cel mai liniștit mod”, a spus și Anca Avram, mama Sarei.

Numărul taților care au solicitat mai mult de un an concediu de creștere a copilului a crescut în țara noastră de la 7.004 în 2021 și 8.668 în 2022, potrivit Ministerului Muncii. Anul acesta, până în septembrie, 10.352 de tați au cerut acest lucru.

Tații pot opta și pentru o perioadă mai mică de concediu pentru creșterea copilului.

”Perioada în care sunt în concediu de creștere a copilului poate fi împărțită între mămică și tătic, astfel încât poate rămâne un an mămica, un an tăticul”, a precizat Raul Giuglea, purtător de cuvânt la Ministerul Muncii.

”Există o schimbare de atitudine, dar ea este încă într-o fază destul de redusă. În momentul în care nu vor mai exista decalaje în ceea ce înseamnă recompensele financiare, aceste practici vor fi altele”, a explicat și sociologul Ioan Hosu.

Țara cu cei mai mulți tați care aleg să intre în concediu de creștere a copilului este Suedia. Acolo, procentul se apropie de 90%.

Ads