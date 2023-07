Ce nu trebuie să uiţi înainte de a pleca în concediu: sfaturi utile

Plecarea în concediu trebuie să fie un motiv de bucurie şi fericire, nu o sursă de stres. Din păcate, de foarte multe ori, lucrurile pe care le ai de rezolvat înainte de a pleca în vacanță pot deveni o sursă de griji şi agitație. Vestea bună este că există soluţii pentru a gestiona toate task-urile de zi cu zi sau de la muncă care apar înaintea plecării în concediu.

Cu cât te organizezi mai bine, cu atât îţi va fi mai uşor să ai totul pus la punct şi să te bucuri de o vacanţă pe cinste. Este o idee bună să începi din timp, astfel încât timpul să nu te preseze.

Iată câteva sfaturi utile pentru pregătirile de dinaintea concediului:

Alcătuieşte un TO DO list

Ca să laşi totul în ordine înainte de a pleca în vacanţă, un TO DO list te poate ajuta. Poţi folosi un planner, o agendă sau chiar secţiunea de Notiţe din telefonul mobil. Tu decizi dacă incluzi în TO DO list doar lucruri legate de vacanţă sau dacă vrei să adaugi şi detalii legate de ce ai de terminat la birou sau acasă. Listele de acest tip sunt foarte utile atunci când ai mai multe sarcini de îndeplinit. În plus, îţi oferă satisfacţie atunci când bifezi task-urile îndeplinite de pe listă.

Verifică starea vremii

Înainte de a pleca în concediu este absolut necesar să verifici cum este vremea în locul în care vei merge. Deşi pare un lucru pe care nu ai cum să îl uiţi, în agitaţia legată de plecare se poate întâmpla uneori să uiţi să verifici prognoza meteo. Este important să verifici starea vremii cu cel puţin o săptămână înainte de a pleca pentru că aceasta să fie cât mai precisă. Nu trebuie neapărat să faci bagajele după ce verifici prognoza meteo. Conţinutul bagajelor se poate modifica oricând, chiar şi cu câteva zile înainte de plecare.

Ocupă-te de bagaje că la carte

Nu este o idee bună să împachetezi totul cu o seară înainte de plecare, deoarece rişti să uiţi o mulţime de lucruri de care ai nevoie. Cel mai bine, ocupă-te de bagaje cu cel puţin câteva zile înainte, dacă nu chiar cu o săptămână înainte. Decide ce tip de genţi sau bagaje vei lua cu tine, dar şi cum vei organiza hainele şi obiectele necesare în fiecare dintre acestea. Din nou, pentru a te ocupa de bagaje ca la carte, o listă cu cele necesare ţi-ar putea fi de folos.

Verifică starea maşinii

Dacă urmează să pleci în concediu cu maşina, atunci este absolut necesar să verifici starea maşinii cu cel puţin o săptămână sau două înainte de plecare. De asemenea, va trebui să verifici şi presiunea în cauciucuri, dar şi starea acestora. Pentru a merge în siguranţă alege anvelope de vară sau anvelope all-season. Pe timpul sezonului cald anvelopele de vară sunt un must. Acestea se potrivesc perfect condiţiilor de drum din anotimpurile calde. Dacă nu ai pus încă anvelopele de vară, atunci trebuie să faci acest lucru înainte de a pleca cu maşina la drum lung.

În afară de verificarea anvelopelor de vară, este mai important să verifici starea generală a maşinii, pentru a nu avea surprize atunci când pleci la drum lung.

Panifica activităţile de care vrei să te bucuri în vacanţă

Atunci când pleci în vacanţă este foarte bine să ştii de dinainte de ce fel de activităţi ai vrea să te bucuri. Să zicem că mergi la mare şi vei dori să faci scufundări sau să mergi cu barca. În acest caz, te poţi interesa de dinainte ce firme oferă cele mai bune astfel de servicii, cât costă, cum poţi face rezervări şi de ce ai nevoie pentru ziua în care vei merge acolo.

Decide cine se va ocupa de casă

Dacă ai animăluţe de companie, trebuie să te hotărăşti din timp cum vei proceda cu îngrijirea lor pe timpul plecării tale. Poţi ruga pe cineva să vină să stea la tine, le poţi duce la o rudă sau la un prieten ori la un hotel de animale. Chiar şi atunci când nu ai animăluţe de companie, este o idee bună să rogi pe cineva să mai treacă din când în când pe la tine pe acasă, pentru a se asigura că totul este în regulă.

Organizează-ţi task-urile de la birou

Nu este plăcut să pleci în vacanţă şi să te gândeşti la ce ai de făcut la birou. De aceea, încearcă să îţi laşi totul în ordine la muncă înainte de a pleca, pentru a te asigura că nu vei sta cu griji sau stres în vacanţă.

Foloseşte sfaturile de mai sus pentru a-ţi planifica uşor concediul şi pentru a preveni stresul de dinaintea plecării. Un TO DO list, o planificare a activităţilor din vacanţă sau verificarea maşinii sunt doar câteva dintre cele mai importante activităţi de care nu trebuie să uiţi.

