Părinţii îşi vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului bolnav: Ce prevede legea promulgată de Iohannis

Copil care are febra FOTO Pixabay

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 22 iunie, legea prin care părinţii îşi vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului bolnav până la împlinirea de către acesta a vârstei de 12 ani.

Proiectul de lege, depus de USR în iunie 2022, modifică OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate astfel încât să fie extinsă la 12 ani vârsta copilului pentru îngrijirea căruia părinţii să aibă dreptul la concediu şi indemnizaţie.

”Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani”, se arată în proiectul devenit lege.

”Când am depus proiectul ne-am gândit la datoria noastră de a fi alături de părinţi şi de a-i sprijini cu adevărat, nu prin declaraţii, în condiţiile în care un copil vine mereu cu o multitudine de provocări, iar familiile din România au nevoie să simtă că statul le e alături. Un copil bolnav are nevoie să îşi aibă alături părintele şi la 7 ani, şi la 9 ani, şi la 12 ani. Salutăm adoptarea proiectului, este o normalitate de care părinţii şi copiii au nevoie”, declara senatorul USR Alexandru Robert Zob, unul din iniţiatori.

Durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice per an, per copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale.

