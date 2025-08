Vacanțe mai scumpe pe una din insulele grecești preferate de români. "Cu 2.000 de euro poate vă puteți descurca așa mai pe sărăcie"

Vacanțele în Grecia s-au scumpit față de vara anului trecut, iar prețurile au crescut mult și pe insula Thassos. Un român care voia să meargă în Thassos cu familia a rămas dezamăgit când internauții l-au avertizat că nu se va descurca deloc cu banii de care dispune.

Vacanțele în Grecia sunt tot mai scumpe. Una dintre insulele preferate de români are prețurile la fel de mari sau chiar mai mari decât pe litoralul din România, arată Adevărul.ro

Prețurile mici au devenit o amintire și pentru turiștii care ajung în Thassos. Aflată în topul preferințelor românilor, insula grecească este chiar printre cele mai scumpe destinații din Grecia.

Doar la “vecinii bulgari” a rămas mai ieftin

Un român care se pregătește să meargă în Thassos cu familia a cerut sfaturi pe un grup de Facebook dedicat românilor care aleg să își petreacă vacanțele în Grecia.

„Bună ziua! Am vrea să venim și noi în Grecia 7 nopți, începând de pe 4 august. Suntem o familie de 2 adulți și 2 copii (17 și 10 ani). Am vrea să incluzem în bugetul de 1.200-1.400 de euro și cazare, mese, activități turistice și transport. Vreau să vizităm cât mai multe locuri: plaje, mănăstiri etc. Vă mulțumesc anticipat!”, a scris el. Aproape fără excepție, internauții i-au spus că cei 1.400 de euro nu au cum să le fie suficienți. Iar unii dintre ei i-au îndemnat să opteze pentru alte destinații. „Cu 1.400 euro mergeți la vecinii bulgari. E posibil să vă încadrați în bugetul respectiv”, i-a spus cineva.

„Ca și mâncare puteți să vă faceți un calcul simplu. Pentru 2 adulți și 2 copii, costul aproximativ este 80-90 euro pe masă x 2 mese pe zi x câte zile stați. Părerea mea este că nu o să vă ajungă bănuții ăia pentru 4 persoane. Ca și excursii - 30 euro de persoană”, a spus altul. „Poți mânca și cu 40-50 euro, nu e nevoie să mănânci aperitiv, fel principal și desert la fiecare masă”, l-a contrazis altcineva.

„Nici nu am mâncat așa. Am mâncat un singur fel fiecare și în 2 dădeam cam 40 euro. Asta cu o bere și un suc. Deci nu știu unde găsești mai ieftin, la Lidl probabil. Desert nici măcar nu am mâncat când am fost în Grecia. Astea fiind prețurile de anul trecut, mă îndoiesc că 4 persoane mănâncă cu 50 euro”, a revenit cel contrazis.

„Doar o mănăstire știu eu! Cât despre mâncare, buget de 90 euro/ masă la 4 persoane și nu pe săturate. Dacă aveți două mese pe zi la tavernă, acel buget nu vă ajunge de papa, cazare și ceva fun”, a fost altă părere.

2.000 de euro, buget pentru două persoane

„Cred că cu 2.000 euro poate vă puteți descurca așa mai pe sărăcie (nu jignesc). Noi 2 persoane, tot mai pe sărăcie, am cheltuit 2.000 cu o singură masă pe zi (50 euro)”, a avertizat cineva.

„Doar drumul costă plus minus 300 de euro (depinde de punctul de plecare din România). Cazarea va fi socotită peste tot ca și cazare pentru două cupluri (copiii sunt destul de mari) - deci două camere! Bugetul pe care îl aveți nu cred că vă ajunge nici pentru drum și cazare! Sper să nu fie cu supărare!”, a scris altul.

„4 persoane - minim 200 de euro pe zi de cheltuială, în afară de cazare, feribot”, a punctat cineva.

„Nu știu dacă vă ajunge bugetul ăsta pentru 4 persoane. Noi două persoane am cheltuit cam 1.400 de euro fără să ne întindem la foarte multe chestii, adică doar feribotul dus-întors pentru 4 persoane este 90 de euro, plus ce alimentați cam două plinuri la mașină în jur de 200 de euro. Depinde de unde plecați, poate găsiți totuși”, a scris altul. „Minim 4.000 euro la 4 persoane! Noi am fost 2 adulți și un copil și am cheltuit 3.000 euro pentru 5 nopți plus cheltuiala de zi cu zi”, a fost altă părere.

„Dacă mai puneți măcar 1.000 de euro la banii ăia, s-ar putea să vă ajungă”, a punctat cineva.

„Cu tot respectul, dar nu vă ajunge acel buget. Doar drumul și cazarea le acoperiți cu bugetul disponibil. Aș zice că mai aveți nevoie de aproximativ 150 de euro pe zi pentru mâncare și 1-2 activități. Noi am fost în iunie, considerat oarecum sezon de mijloc și am cheltuit cam 800 de euro în 6 zile, 2 adulți și un bebeluș, exceptând cazarea și drumul”, a scris altul.

Locurile unde prețurile sunt mai mici

„Thassos a devenit o destinație scumpă. Dacă veți coborî mai înspre sudul Greciei, e posibil ca în banii alocați să stați mai multe zile și cel puțin în aceleași condiții, dacă nu chiar mai bune. De exemplu, în Peloponez găsiți cazări la jumătate de preț față de Thassos, la taverne cel puțin cu 25% mai ieftin, iar despre peisaje nu e cazul să discutăm - cel puțin la fel de frumoase. La fel e și în Evia (în special în sudul ei) sau în Lesbos. Da, e mai lung drumul, sunt taxe de drum în plus, dar per total veți ieși mai ieftin. Și o spune asta un om pentru care Thassos a fost prima iubire grecească, vizitată de 5 ori în ultimii 18 ani”, a fost alt punct de vedere.

„Noi suntem în Pefkohori și într-adevăr prețurile au mai crescut puțin. Aici un gyros la farfurie/ Souvlaki e 9-10 euro, la lipie 5 euro, creveți - calamari - dorada între 15-20 de euro, cartofi prăjiți, dovlecei cam 5-6 euro, pe plajă bere/suc 4-6 euro”, a spus cineva. Au existat și câteva voci, puține ce e drept, care i-au încurajat. Însă toți le-au dat de înțeles că trebuie să renunțe la multe pentru asta.

„Noi 2 ani la rând am fost cazați în Iraklitsa și nu am cheltuit mai mult de 1.000 de euro în 5 nopți + drum (România - Grecia și retur + taxe de drum). Anul acesta avem un buget de 1.500 de euro și vrem într-o zi să mergem și pe Thassos. În rest, am fost și în Kavala, suveniruri la greu. De restul mărunțișului înainte de plecare am fost în supermarketul de aici și am luat o grămadă de cosmetice foarte ieftine. Dimineața ne luam un foietaj, un corn, o banană etc. pe plajă (nu mâncăm dimineață), suc ne luăm din supermarket și îl țineam într-o gentuță frigorifică, iar la 14-15, când ne întorceam după plajă, mergeam și luam masa la un fast food din zonă. Pentru seară în cameră aveam diverse dulciuri/fructe”, a spus cineva.

„În Kassandra, lângă Paliori, all inclusive - 5 nopți 2 adulți și 2 copii – 1.156 euro cazare, drumul plus cheltuieli pe plajă 10-20 euro pe zi! Acum depinde fiecare ce preferă!”, a scris altul.

„Mai taie 2 nopți și s-ar putea să vă încadrați, dar cu o singură masă la taverne/zi. Iar cu ce mai vii de acasă pentru o zi, și ce mai cumperi din Lidl, ceva, fără stat pe șezlonguri, fără croaziere... v-ați apropia de adevăr!”, a observat altcineva.

