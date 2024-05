Perioadele din an când poți călători cu bani puțini în Europa. Orașele pe care nu ar trebui să le ratezi

Pentru că se apropie vara, oamenii simt deja gustul concediului, însă foarte mulți dintre ei nu-și mai permit să călătorească în afara țării, în orașele europene, din cauza prețurilor din ce în ce mai mari din timpul verii.

În anotimpul cald, prețurile sunt extrem de mari, iar asta din cauza valurilor de turiști care fug din orașe, la țară și pe plaje.

De asemenea, în acest an, în lunile iulie și august, la Paris se adaugă un nivel suplimentar de cheltuieli, datorită Jocurilor Olimpice, scrie The New York Post.

Acest eveniment nu va afecta doar Franța, ci toate destinațiile viticole franceze, cum ar fi Coasta de Azur. De asemenea, cel mai probabil vor avea o mulțime de turiști suplimentari și Londra, Bruxelles și Amsterdam, asta pentru că toate sunt accesibile cu trenul.

Din cauza prețurilor ridicate, mulți oameni nu vor mai merge la vară în vacanță, existând posibilitatea să meargă înainte sau după vară, conform unui studiu.

Potrivit studiului, Parisul poate fi o destinație foarte accesibilă, atât timp cât nu mergem să-l vizităm în perioadele de vârf.

„Experții în cifre de la Radical Storage îi îndeamnă pe călători să aleagă sezonul de tranziție dacă nu vor să intre în datorii grele, când vizitatorii pot economisi, în medie, 60,3% la cazările la hotel, una dintre cele mai mari cheltuieli într-un itinerar în Paris, unde tarifele pe noapte în sezonul de vârf au fost, în medie, de 866 de dolari (796 de euro)”, conform studiului.

Cel mai mai bun lucru pe care îl pot face oamenii ca să economisească și să meargă totuși în vacanță este să aștepte până la sezonul de tranziție, când prețurile scad până la 344 de dolari (316 de euro), a mai reieșit din cercetare.

Anotimpurile de tranziție pot varia în funcție de destinația în care vrei să mergi.

„Sezonul de tranziție este perioada de dinaintea sau de după sezonul de vârf, dar nu încă sezonul de extrasezon. De exemplu, multe destinații europene au o vară foarte aglomerată (iulie/august), dar lunile mai, iunie, septembrie și octombrie pot fi considerate sezon de tranziție (variază în funcție de destinație), în timp ce ianuarie ar putea fi considerată sezon de extrasezon sau sezon scăzut”, a mai relevat studiul.

Potrivit cercetării, vizitarea destinațiilor preferate în sezonul de tranziție înseamnă, de fapt, prețuri mult mai mici și aglomerație redusă, păstrând vremea suficient de bună pentru turism.

Pentru a identifica cele mai bune perioade pentru a călători în orașele europene, studiul a analizat datele de la Google Flights și prețurile pentru mii de hoteluri. Iar, pe lângă multe locuri de cazare ieftine în Paris, s-a descoperit că zborurile către Budapesta în extrasezon au scăzut la 56,6% din maximele sezonului de vârf, a transmis Thrillist.

De asemenea, ca parte a constatărilor studiului, autorii au făcut o listă cu cele mai potrivite luni pentru a merge în vacanță în orașele din Europa.

Astfel, cea mai ieftină perioadă din an pentru a vizita următoarele orașe europene este:

Atena – aprilie

Barcelona – aprilie

Bruxelles – aprilie

Copenhaga – aprilie

Florența – aprilie

Frankfurt – aprilie

Milano – aprilie

Munchen – aprilie

Praga – aprilie

Veneția – aprilie

Viena – aprilie

Berlin – mai

Edinburgh – mai

Madrid – septembrie

Nisa – septembrie

Amsterdam – octombrie

Budapesta – octombrie

Dublin – octombrie

Lisabona – octombrie

Londra – octombrie

Paris – octombrie

Stockholm – octombrie

Zurich – octombrie

Roma – noiembrie

Câteva sfaturi de călătorie pentru o vacanță fără griji

-Planifică bine tipul de vacanță, perioada, cât timp vrei să stai și obiectivele turistice pe care vrei să le vezi.

-Ia-ți la tine toate actele necesare.

-Fă-ți o asigurare de sănătate pentru călătorie.

-Ia cu tine o trusă de medicamente, pentru orice eventualitate.

-Verifică din timp cât bagaj poți lua cu tine.

-Stabilește un buget și încearcă să nu-l depășești.

-Mănâncă sănătos și nu uita să te odihnești.

Prețurile mari nu ar trebui să ne descurajeze din a merge în vacanțele mult visate, asta pentru că există alternative pentru toți oamenii care-și doresc să călătorească. Ne putem bucura de orașele pe care vrem să le vizităm și în perioadele de tranziție, având, poate, și mai multe avantaje pe lângă prețurile mai mici și aglomerația redusă.