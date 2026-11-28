Ministrul Economiei și Turismului, Daniel Zamfir, intenționează să promoveze o ordonanță de urgență prin care, începând cu anul 2027, să fie acordate vouchere de vacanță în valoare de 1.000 de lei net atât bugetarilor, cât și angajaților din mediul privat. Potrivit oficialului guvernamental, companiile ar urma să își poată diminua impozitul pe profit prin oferirea acestor tichete salariaților, folosind plafonul de 20% destinat în prezent sponsorizărilor către ONG-uri și biserici.

Planul pentru mediul privat și disputa cu un ONG din CES

Zamfir a argumentat că industria ospitalității are nevoie urgentă de acest sprijin după o perioadă economică dificilă și a insistat ca măsura să fie adoptată rapid de Guvern, astfel încât sectorul privat să beneficieze de tichete simultan cu cel public.

„Vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca de la anul acest voucher de vacanță să intre în vigoare, pentru că, din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit, este ca o gură de oxigen pentru ceea ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă.

Oamenii din zona respectivă, hotelierii și cei din hoteluri, restaurante, au resimțit puternic această cădere economică. Este un sector extrem de important, o industrie, practic. Pentru mine, industria turismului este o industrie neexploatată suficient în România și chiar mă voi implica. Am și început să fac lucruri, pe de o parte pentru a atrage turiști străini și, pe de altă parte, pentru a stimula industria românească. Și nu e vorba doar de vouchere de vacanță pentru sistemul public.

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Eu vreau ca și sistemul privat să dea vouchere de vacanță angajaților și aici chiar este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct: eu mi-aș dori să o facem rapid, prin ordonanță de urgență, pentru ca și voucherele de vacanță pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care sunt pentru sistemul bugetar”, a declarat ministrul la Digi24.

El a detaliat mecanismul fiscal propus pentru firme și s-a declarat revoltat de faptul că o organizație neguvernamentală s-a împotrivit acestei inițiative în Consiliul Economic și Social.

„E foarte simplu mecanismul. Astăzi, companiile care doresc să-și diminueze impozitul pe profit, există acel procent de 20%, sumă pe care o pot aloca ONG-urilor, sponsorizări ONG-urilor și voucherelor de vacanță.

Eu îmi doresc să rămână la latitudinea companiilor private, dacă doresc, să doneze și la ONG-uri, la biserici, dar și să acorde vouchere de vacanță angajaților. Cred că este un lucru extrem de corect.

Ce m-a surprins însă, și poate nu știu dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs... Am constatat că în Consiliul Economic și Social a existat un ONG care s-a opus ca companiile să acorde vouchere de vacanță angajaților. Acel ONG se numește „Sex vs. Barza”. Să știți că „Sex vs. Barza” este un ONG care se opune ca companiile private să dea vouchere de vacanță angajaților. Cred că deja intrăm într-o zonă absolut... de noaptea minții.”, a mai spus Zamfir pentru sursa citată.

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Calculele financiare prin care statul și-ar recupera banii

Acesta a precizat că nu va renunța la acest proiect, chiar dacă ministrul Finanțelor nu a oferit încă un răspuns tranșant, și a explicat cum tichetele de vacanță mențin banii românilor în țară și aduc venituri suplimentare la buget prin consumul generat în turism.

„(Alexandru Nazare - n.r.) a tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Adică nu mă las până nu punem voucherul de vacanță. Haideți că n-am eu, n-am afaceri în turism, n-am niciun alt considerent pentru care să-mi doresc voucherele de vacanță. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că voucherul de vacanță acordat oamenilor ca să-și cheltuiască banii în România, să nu mai plece să-i cheltuiască prin Bulgaria și prin alte țări, este un stimul pentru economia românească. Pentru că noi, dacă acordăm 1.000 de lei de persoană, dar aș vrea să fie net.

Banii ăștia, 2.000 de lei ai unei familii, cheltuiți în voucher de vacanță, mai înseamnă, pe lângă cheltuieli de încă 2.000, dacă nu 3.000 de lei, pentru că oamenii, când se duc la cazare, cheltuiesc și în industrie, în general, pentru masă, pentru alte lucruri.

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Și atunci, în economie, practic, 5.000-6.000 de lei cheltuiți în economia românească se întorc înapoi la statul român, mai mult de 2.000 de lei, decât am dat în acel voucher de vacanță.”

Oficialul a conchis că acordarea acestor tichete funcționează ca o investiție profitabilă pentru bugetul de stat, fiind o alternativă necesară la majorarea taxelor.

„Procentul sau cuantumul pe care statul român îl câștigă prin acordarea acestor vouchere de vacanță este extrem de semnificativ și merită făcut. E o investiție. Apropo de cum se acoperă deficitul, cum ați întrebat, o scurtă paranteză fac. Ori tai cheltuieli, ori stimulezi investiții. Deci mărești taxe, tai cheltuieli sau crești investiții și, bineînțeles, tai cheltuielile statului. Dar să crești investițiile”, a mai spus Daniel Zamfir.

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