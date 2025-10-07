"Povești de eroism prin vocea a trei piane" – un concert al solidarității și speranței la Opera Națională București, la 2 ani de la atacul terorist din Israel din 7 octombrie 2023

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:46
"Povești de eroism prin vocea a trei piane" – un concert al solidarității și speranței la Opera Națională București, la 2 ani de la atacul terorist din Israel din 7 octombrie 2023
FOTO: facebook.com/LaudeReut

Luni, 6 octombrie, Opera Națională București a găzduit un eveniment de înaltă ținută artistică și umană, intitulat „Povești de eroism prin vocea a trei piane”, dedicat memoriei victimelor atacului terorist din 7 octombrie 2023, o tragedie care a zguduit conștiința lumii întregi.

La doi ani de la acea zi neagră, artiști de renume și personalități din domeniul culturii, medicinei și diplomației s-au reunit într-un concert simbolic al compasiunii și solidarității, prin care muzica a devenit limbajul universal al vindecării și al speranței în umanitate.

Invitați speciali ai evenimentului au fost: E.S. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București, Dr. Chen Kugel, președinte al Institutului Național de Medicină Legală din Israel și compozitorul și pianistul israelian Gil Shohat compozitorul și pianistul israelian Gil Shohat, creatorul operei “Procesul lui Eichmann”.

Prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București și decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității „Carol Davila”, care ne-a făcut onoarea de a fi moderatorul evenimentului, a condus momentele cu rafinament și sensibilitate.

Alături de dr. Chen Kugel, managerul Institutului Național de Medicină Legală din Israel, cei doi au rememorat momentele dramatice ale acelei perioade, evidențiind rolul esențial al solidarității, al empatiei și al contribuției medicale în vremuri de criză.

Protagoniștii evenimentului - compozitorul și pianistul israelian Gil Shohat, alături de dr. Chen Kugel, președintele Institutului Național de Medicină Legală din Israel, și Alexandru Burcă, pianist al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, împreună cu Alexandru Constantin, bariton al Operei Naționale București - au oferit publicului un moment artistic de excepție, în care virtuozitatea pianului și expresivitatea vocii s-au împletit într-un dialog sonor al emoției și al reflecției.

Artiștii au fost acompaniați de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta maestrului Daniel Jinga, într-un spectacol de o profunzime emoțională rară.

Fiecare moment muzical a fost un omagiu adus curajului, demnității și umanității celor care au înfruntat tragedia, reafirmând totodată legătura profundă dintre România și Israel și rolul fundamental al culturii în păstrarea memoriei colective.

Concertul „Povești de eroism prin vocea a trei piane” a demonstrat încă o dată că arta are puterea de a uni, vindeca și inspira, aducând laolaltă comunități, profesii și suflete într-un mesaj comun: speranța în triumful binelui și al umanității.

