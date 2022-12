Mihai Mărgineanu, într-un concert caritabil pentru copiii sărmani

Vacanța de iarnă e întotdeauna prilej de a ne reapropia de cei dragi, de a petrece timp împreună, a ne face cadouri și planuri pentru Noul An. Mai mult ca oricând, copiii din medii defavorizate au și ei nevoie de sprijin și ajutor în a uita măcar puțin de greutăți.

Într-un maraton al evenimentelor de dinainte de Crăciun, unul dintre cei mai iubiți artiști români, Mihai Mărgineanu, va susține un concert extraordinar sâmbătă, 10 decembrie, alăturându-se unui demers social devenit tradiție în preajma sărbătorilor de iarnă. Gazda acestui spectacol magic, organizat de Pikasea Sail și Pikaski Adventures, va fi la Embassy One, Lahovari – Piața Romană, București.

”Dintotdeauna vacanțele ne-au adus mai aproape de prieteni, de familie, de noi, de libertate. În fiecare an, într-un fel sau altul, am ales să împărtășim bucuria de a fi împreună și ne-am reunit, fie fizic, fie virtual, la unul dintre cele mai îndrăgite evenimente destinate tuturor prietenilor noștri, Noaptea devoratorilor de vacanțe! Cu atât mai mult, am ales să oferim unor copii sau familii cu situații real critice șansa unor sărbători mai bune”, spune antreprenorul Marius Clain, fondator a două concepte unice de petrecere a timpului liber, care reunesc iubitorii de vacanțe vara, pe veliere și catamarane, și iarna, pe cele mai spectaculoase pârtii din Europa.

Donațiile se pot face fie prin achiziția de bilete la evenimentul de sâmbătă, 10 decembrie, sau în locație. 50% din încasări vor fi direcționate către Asociația Bonafide București, care se ocupă direct de soluționarea cazurilor familiilor ce au nevoie de suport material.

