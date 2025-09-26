Scandalul iscat de filmarea Coldplay se complică. Soțul femeii văzute în brațele șefului ar fi fost și el la același concert, cu o altă femeie

Scandalul pornit de la filmarea unui concert Coldplay, filmare în care apărea un director de firmă într-o ipostază intimă alături de subordonata lui, se complică.

Femeia care apărea în acele imagini, Kristin Cabot, era separată de soțul ei, Andrew Cabot, motiv pentru care femeia locuia deja, dinainte cu câteva săptămâni, la o altă adresă - deci faptul că a fost cu șeful ei, Andy Byron, la concertul Coldplay nu mai pare atât de deplasat.

Dar, conform unor informații foarte recente, prezentate de Daily Mail, soțul lui Kristin, Andrew Cabot, a fost și el prezent la același concert Coldplay, însoțit de o altă femeie, alături de care a început o nouă relație.

„El era, de fapt, la același concert Coldplay ca Kristin”, a dezvăluit sursa citată de jurnaliștii britanici.

„Erau despărțiți și locuiau separat de câteva săptămâni. Despărțirea a fost amiabilă. Kristin era în lojă cu colegii de la serviciu, deși nu era o lojă a companiei, iar Andrew era și el acolo cu o parteneră, care acum este iubita lui”, susține persoana care a făcut destăinuiri către jurnaliștii britanici.

Conform acestei surse, Kristin Cabot nu-și ascundea relația pe care o avea cu directorul ei și, drept urmare, nu era cazul să se ascundă atunci când s-a văzut filmată de camera video mobilă de la concertul Coldplay.

Totuși, după ce relația lor amoroasă a ajuns în atenția întregii lumi, Andy Byron a demisionat din funcția de director al companiei. Kristin Cabot a plecat la rândul ei, la scurt timp după aceea, din acea companie, unde era șefă la Resurse Umane.

Ads