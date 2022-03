Armin Van Buuren, Tom Odell şi Jamala, Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu se numără printre artiştii care au acceptat să cânte, sâmbătă, pe Arena Naţională, la concertul caritabil „We Are One”, iniţiativă de a ajuta poporul ucrainean.

SAGA Festival, Pro TV, Kiss FM şi Primăria Municipiului Bucureşti organizează cel mai mare concert caritabil live din România, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se află într-o situaţie extrem de dificilă în acest moment, sâmbătă, 12 martie, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Pro TV va dona toate încasările din publicitate, pe toată durata concertului, şi încurajăm toţi reprezentanţii media din piaţă să procedeze la fel, astfel încât să putem asigura nevoile de bază ale celor care au fost nevoiţi să-şi părăsească casele, de la mâncare şi haine, până la medicamente şi adăpost.

Toate donaţiile vor fi făcute către Crucea Roşie Română.

Peste 35 de artişti români, precum Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu şi internaţionali, Armin Van Buuren, Tom Odell şi Jamala, au acceptat această iniţiativă.

De la ora 20.00, evenimentul va fi prezentat de Andreea Esca şi Andi Moisescu, şi va fi difuzat live pe Pro TV. Este cel mai mare concert caritabil organizat în România, cu 8 ore de muzică şi entertainment.

Sute de mii de ucraineni şi-au părăsit locuinţele şi sunt acum refugiaţi România, iar ajutarea lor nu este o acţiune care să fie făcută o singură dată.

Transport public în comun

Tramvaiele liniei 40 şi autobuzele 104 vor funcţiona cu un program de circulaţie prelungit, iar tramvaiele liniei de noapte 1 vor avea o frecvenţă sporită în noaptea de 12-13 martie, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), printr-un comunicat.

Conform sursei citate, TPBI a dispus această măsură pentru a asigura transportul spectatorilor de la concertul caritabil "We are One", ce va fi organizat pe "Arena Naţională" sâmbătă, 12 martie 2022, cu începere de la ora 16.00.

Astfel, tramvaiele liniei 40 şi autobuzele liniei 104 vor circula până la ora 02.00, la un interval de 15 minute. Totodată, tramvaiele liniei de noapte 1 vor sosi în staţii cu o frecvenţă de 30 de minute între vehicule.

"Călătorii mai pot utiliza şi linia de noapte N109 (Republica - Piaţa Unirii), ale cărei vehicule au un interval de sosire în staţii de 40 de minute", se menţionează în comunicat.