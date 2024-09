Astronautul Sarah Gillis a înregistrat probabil prima interpretare la vioară în spațiu. Inginerul companiei SpaceX a interpretat coloana sonoră din filmul Star Wars: The Force Awakens, la bordul navei Crew Dragon, scrie La Reppublica, potrivit G4Media.

Interpretarea a fost transmisă către Pământ prin intermediul constelației de sateliți Starlink a SpaceX.

Pubity via IG post: ''On September 13, SpaceX engineer and astronaut Sarah Gillis made history as the first person to play a violin in space, performing “Rey’s Theme” from ‘Star Wars: The Force Awakens’.'' #DaisyRidley #StarWars #Rey pic.twitter.com/OcKu9gvsoj