Una dintre cele mai cunoscute formații anulează turneul de adio. "Am luat o decizie sfâşietoare şi dificilă, dar necesară"

Formația americană Aerosmith, care a concertat și în România, a anunțat în noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, 3 august, anularea turneului de adio din Statele Unite ale Americii. Motivul dat a fost că solistul, Steven Tyler, nu se poate recupera după ce corzile sale vocale au suferit o leziune acum aproximativ un an.

Trupa emblematică din spatele hiturilor "Crazy", "Love in an Elevator" sau "Dram On" a postat o declaraţie pe rețeaua X prin care anunţă anularea datelor rămase din turneul său şi a oferit o actualizare privind vocea lui Tyler, transmite News.ro. Formația avea peste jumătate de secol de activitate muzicală.

"A petrecut luni de zile lucrând neobosit pentru a-şi readuce vocea la nivelul de dinainte de accidentare. L-am văzut luptând în ciuda faptului că a avut cea mai bună echipă medicală alături de el. Din păcate, este clar, că o recuperare completă a rănii sale vocale nu este posibilă", spune formaţia. "Am luat o decizie sfâşietoare şi dificilă, dar necesară - ca o trupă de fraţi - de a ne retrage de pe scena turneelor".

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt