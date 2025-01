Artiști de renume vor concerta în România, în 2025. Justin Timberlake este printre celebritățile așteptate în țara noastră

În 2025, pe scenele din România vor urca unii dintre cei mai renumiți artiști și instrumentiști, precum Godsmack, The HU, King Diamond, Dream Theater, Joe Satriani, Steve Vai, Gojira, Justin Timberlake și Queens of the Stone Age.

Dacă anul 2024 a fost definit de concertele susținute de Coldplay și Ed Sheeran, anul acesta promite un spectacol pe măsură.

„PIAF! The Show”, în interpretarea extraordinară a lui Nathalie Lermitte, revine în România la 1 martie. Evenimentul, ce face parte din turneul mondial care marchează 110 de ani de la naşterea inegalabilei Édith Piaf, va avea loc la Circul Metropolitan din Bucureşti.

Godsmack, P.O.D. & Drowning Pool cântă în 24 martie la Hala Laminor din Bucureşti, la ediţia a doua a minifestivalului Fire Club #WhereWeAllGrewUp. Godsmack a fost înfiinţată în 1995 şi a lansat şapte albume de studio, care s-au bucurat de succes internaţional. Trei dintre albume au fost clasate consecutiv pe primul loc în Billboard 200 - „Faceless", „IV" şi „The Oracle". Muzicienii au avut şi 23 de piese în top 10 radio hits în Statele Unite, dintre care 17 au fost în top 5, un record pentru un artist rock.

The Hu va concerta în 26 iunie la Arenele Romane. Concertul face parte din Incarnation World Tour şi va avea loc la Arenele Romane în data de 26 iunie.

Formaţia King Diamond va concerta în 8 iulie la Arenele Romane din Bucureşti. Formaţia daneză King Diamond a fost formată în 1985 de Kim Bendix Petersen, cunoscut sub numele de scenă King Diamond. Până în prezent au lansat 12 materiale de studio.

Electric Castle are loc între 16 şi 20 iulie la Castelul Banffy. Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Justice, BICEP, Shaggy şi mulţi alţii vor cânta la ediţia a 11-a a festivalului.

Chitariştii Joe Satriani şi Steve Vai vor concerta alături de noua lor trupă - SatchVai Band - în 23 iulie, la Arenele Romane din Capitală. Show-ul face parte din turneul „Surfing With The Hydra”.

Dream Theater revine în România la ARTmania (25-26 iulie), în formula clasică, cu legendarul Mike Portnoy, recunoscut drept unul dintre cei mai mari toboşari din lume. La Sibiu vor cânta şi Sivert Høyem (fostul solist al trupei Madrugada), şi Sylvaine, împreună cu trupa ei.

Gojira, formaţia franceză progressive metal care a avut o apariţie explozivă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, va concerta la Rockstadt Extreme Fest (30 iulie-3 august) de la Râşnov. Înfiinţată în 1996, la Bayonne, trupa este formată din Joe Duplantier - voce, Mario Duplantier - tobe, Christian Andreu - chitară, Jean-Michel Labadie - bas.

Formaţia rock Snow Patrol şi Empire of the Sun sunt primii headlineri anunţaţi la Summer Well Festival, care va avea loc în perioada 8-10 august, pe domeniul Ştirbey.

Till Lindemann, solistul Rammstein, va concerta în 4 decembrie la Romexpo din Bucureşti, în cadrul noului său turneu „Meine Welt”.

