Cele mai așteptate concerte din 2024 în România

Unii dintre cei mai importanţi artişti ai lumii vor urca pe scene din România în anul 2024. Cele mai aşteptate concerte sunt Coldplay, Ed Sheeran, Massive Attack şi Bruce Dickinson.

În 6 ianuarie, orchestra Lords of the Sound va susţine la Sala Palatului „Music of Hans Zimmer”.

Nikos Vertis va susţine două concerte la Bucureşti, în 8 şi 9 februarie.

Trupa Alphaville va fi la Bucureşti în 11 februarie. Artiştii vor cânta celebrele lor melodii: „Big in Japan”, „Forever Young”, „Dance With Me” sau „Sounds Like a Melody”.

Cargo va concerta la Sala Palatului, la 4 martie. Muzicienii vor cânta alături de orchestra şi corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu.

Lara Fabian revine în România la 21 aprilie. Concertul, care va avea loc la Sala Palatului, va include şi celebrele „Je t'aime” şi „Je suis malade”.

Un show special va susţine la Sala Palatului, în 21 mai, şi trupa Lord of the Dance.

Ara Malikian, unul dintre cei mai străluciţi şi expresivi violonişti ai generaţiei sale, va concerta în Bucureşti sâmbătă, 25 mai, la Sala Palatului, în cadrul „The Ara Malikian World Tour”.

Artistul italian Umberto Tozzi va concerta în premieră în România, la 29 mai, la Sala Palatului. Evenimentul, reprogramat, face parte din turneul „Gloria Forever Il Tour”.

Bruce Dickinson, vocalistul trupei Iron Maiden, va concerta la Arenele Romane în 3 iunie. Cu această ocazie, artistul va promova albumul „The Mandrake Project”, al şaptelea album solo al britanicului.

Massive Attack, Bring Me the Horizon, Queens of the Stone Age, Bonobo sunt primele nume anunţate de organizatori la cea de-a 10-a ediţie Electric Castle, care va avea loc între 17 şi 21 iulie 2024.

În zilele de 5,6 şi 7 iulie, Saga Festival va reuni întreg spectrul muzicii electronice şi al muzicii live. Armin van Buuren este unul dintre headlineri.

Sam Smith şi Swedish House Mafia vor concerta la Untold, între 8 şi 11 august.

Megadeth va concerta la Romexpo, în 10 iunie în cadrul unui warm-up party Metalhead Meeting care se va desfăşura între17 şi 20 iulie.

Coldplay va susţine, în premieră, la Arena Naţională două concerte, în 12 şi 13 iunie. Biletele la show-urile din cadrul „Music Of The Spheres World Tour” sunt sold-out.

Tot pe Arena Naţională, Ed Sheeran va cânta la 24 august, fiind prezent a doua oară în România, cu un concert care face parte din „+ - = Ă· x Tour”.

