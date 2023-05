Austriacul Conchita Wurst, despre piesa României la Eurovision: ”Este ridicol, nu înțeleg nimic!”

Concursul muzical european debutează cu prima semifinală în data de 9 mai, la ora 22.00, transmisă în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Theodor Andrei a câştigat Selecţia Naţională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte ţara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on)".

Artistul va intra în concurs din poziţia a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

Conchita Wurst, câştigătoarea competiției Eurovision 2014, a urmărit și comentat prestațiile concurenților din acest an, iar despre piesa României și despre Theodor Andrei a avut o părere interesantă.

„Cred că e foarte drăguț, are imaginea aceasta de tocilar, care îmi place mult, dar sunt foarte curioasă ce spun versurile, pentru că simt că încearcă să ne transmită un mesaj.

Cu România am trecut prin toate stările. La un moment dat m-am gândit: ”Este ridicol, nu înțeleg nimic!”. Apoi am fost: ”O, da, te iubesc!” Am trecut prin tot felul de stări, dar am ajuns la concluzia: ”Nu știu exact ce am văzut, dar vreau să văd asta din nou”“, a spus artistul austriac travestit.