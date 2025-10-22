Cunoscutul avion Concorde se pregătește să revină în forță în 2026. Concorde 2.0 ar putea face drumul Londra - New York în două ore

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:43
180 citiri
Cunoscutul avion Concorde se pregătește să revină în forță în 2026. Concorde 2.0 ar putea face drumul Londra - New York în două ore
Vechiul Concorde, retras în 2003 FOTO Wikipedia

Următoarea generație de avioane supersonice ar putea intra în serviciu, poate chiar anul viitor, susțin experții din industrie. Astfel, timpul de călătorie pe rute precum Londra-New York sau Los Angeles-Washington ar putea fi redus la doar două ore, de la șase până la șapte ore în prezent.

Anunțul vine după adoptarea unei noi legislații americane în iunie anul acesta, care elimină interdicțiile privind zborurile supersonice deasupra uscatului. Acest lucru a fost posibil datorită tehnologiilor moderne de reducere a zgomotului care suprimă bubuiturile sonice puternice, care reprezentau o critică la adresa Concorde-ului original.

Noua aeronavă, denumită neoficial „Concorde 2.0”, este dezvoltată de Fly-Concorde Ltd, o companie susținută de ingineri internaționali și inovatori în aviație, potrivit Euro Weekly News.

Versiunea actualizată a Concorde va prezenta o serie de elemente de design noi și tehnologie de ultimă generație.

Aeronava va fi alimentată cu combustibil de aviație sustenabil, va cântări cu aproximativ 50% mai puțin decât predecesorul său și va zbura la altitudini de până la 20.000 de metri, cu o viteză de 2 Mach (aproximativ 2.179 km/h).

Se așteaptă ca prețurile biletelor să fie inițial mari, atrăgând atât călătorii de afaceri, cât și clienții premium. Cu toate acestea, producătorii speră că, în cele din urmă, costurile de operare vor scădea, permițând accesul publicului larg la călătorii ultrarapide.

Deși nu este o relansare directă a modelului Concorde original (care a fost scos din funcțiune în 2003), acest nou capitol în aviație onorează moștenirea sa, respectând în același timp standardele de mediu și tehnologice ale secolului XXI. Dacă va avea succes, era zborului supersonic de pasageri ar putea fi din nou la îndemână și, de data aceasta, construită pentru a rezista.

#Concorde, #avion supersonic, #scurtare timpi zbor, #lansare avion, #model nou avion , #stiri internationale
