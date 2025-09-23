"Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 08:16
126 citiri
"Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor
Nicolae Dică. Foto: X / @protofutebol

Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunțat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică.

Acesta a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei în perioada 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025.

Concordia Chiajna precizează că va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal.

Conform prosport.ro, favorit pentru a-i lua locul lui Nicolae Dică la Concordia Chiajna este fostul atacant Andrei Cristea, în prezent antrenor la Popești-Leordeni, în Liga a treia.

Nicolae Dică a schimbat echipele frecvent, ultimele sale mandate, la FCU Craiova, Voluntari, FC Argeș sau Chiajna fiind extrem de scurte.

2014–2015 FCSB (secund)

2015 FCSB (interimar)

2015–2017 SCM Pitești

2017–2018 FCSB

2019 Argeș Pitești

2019–2021 România (secund)

2022 FCSB

2023 Mioveni

2023 FC U Craiova

2024 Voluntari

2024 Argeș Pitești

2025 Concordia Chiajna

Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor din coaliția de guvernare la Cotroceni, din cauza scandalurilor politice din ultimele zile
Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor din coaliția de guvernare la Cotroceni, din cauza scandalurilor politice din ultimele zile
Liderii partidelor aflate la guvernare au fost chemați marți, 23 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, pentru discuții în contextul tensiunilor interne și al scandalurilor...
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
În ciuda unei creșteri fulminante a partidului AUR, care a reușit să-l ducă pe George Simion în turul al II-lea, asigurându-și, de asemenea, rolul de opoziție principală în Parlament,...
#concordia chiajna, #nicolae dica, #andrei cristea , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe ganduri, dupa ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor
  2. Momente emoționante la decernarea Balonului de Aur: discurs în lacrimi oferit de câștigător VIDEO
  3. Declarație halucinantă a lui Mihai Stoichiță, după retragerea lui Mitriță de la echipa națională
  4. S-a acordat Balonul de Aur 2025! Lupta s-a dat între Ousmane Dembélé și Lamine Yamal
  5. S-a încheiat meciul dintre Dinamo și Farul! Echipa bucureșteană urcă pe podium
  6. Surpriză în campionatul Franței: PSG, învinsă în marele derby
  7. S-a încheiat derby-ul codașelor din Superliga românească. Ambele echipe au rămas fără victorie
  8. Real Madrid a boicotat din nou gala ”Balonului de Aur”. Care e motivul
  9. Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”
  10. "Mitriță s-a retras de mult. El a trecut la circari figuranți și a păcălit fotbalul"