"Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor

Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunțat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică.

Acesta a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei în perioada 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025.

Concordia Chiajna precizează că va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal.

Conform prosport.ro, favorit pentru a-i lua locul lui Nicolae Dică la Concordia Chiajna este fostul atacant Andrei Cristea, în prezent antrenor la Popești-Leordeni, în Liga a treia.

Nicolae Dică a schimbat echipele frecvent, ultimele sale mandate, la FCU Craiova, Voluntari, FC Argeș sau Chiajna fiind extrem de scurte.

2014–2015 FCSB (secund)

2015 FCSB (interimar)

2015–2017 SCM Pitești

2017–2018 FCSB

2019 Argeș Pitești

2019–2021 România (secund)

2022 FCSB

2023 Mioveni

2023 FC U Craiova

2024 Voluntari

2024 Argeș Pitești

2025 Concordia Chiajna

Ads