"Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor

Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunțat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică.
Acesta a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei în perioada 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025.
Concordia Chiajna precizează că va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal.
Conform prosport.ro, favorit pentru a-i lua locul lui Nicolae Dică la Concordia Chiajna este fostul atacant Andrei Cristea, în prezent antrenor la Popești-Leordeni, în Liga a treia.
Nicolae Dică a schimbat echipele frecvent, ultimele sale mandate, la FCU Craiova, Voluntari, FC Argeș sau Chiajna fiind extrem de scurte.
2014–2015 FCSB (secund)
2015 FCSB (interimar)
2015–2017 SCM Pitești
2017–2018 FCSB
2019 Argeș Pitești
2019–2021 România (secund)
2022 FCSB
2023 Mioveni
2023 FC U Craiova
2024 Voluntari
2024 Argeș Pitești
2025 Concordia Chiajna