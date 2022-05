Orașul Novosibirsk, cel mai mare oraș din Siberia, a găzduit primul concurs din Rusia de decorare și amenajare peisagistică a unui mormânt.

La competiție au participat echipe din Sevastopol, Omsk și Novosibirsk, care au concurat pentru un premiu de 20.000 de ruble (circa 300 de dolari).

Mormântul care a câștigat marele premiu

”Un eveniment oportun, având în vedere că atât de mulți soldați se întorc acasă în saci mortuari”, au comentat, ironic, criticii pe rețelele de socializare.

Novosibirsk has hosted Russia’s first-ever competition to decorate/landscape a grave. Teams from Sevastopol, Omsk, and Novosibirsk worked their magic in a race for 20k rubles ($300). A timely event with so many soldiers coming home in body bags. https://t.co/92rud7Hp93 pic.twitter.com/Rd4dQtj5ec