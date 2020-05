Candidatul Kremlinului Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Foto: Editura Meteor Press

Pentru a participa la concurs mentioneaza intr-un comentariu din ce trilogie face parte volumul.Ultimul volumul al faimoasei trilogii "Vrabia rosie" incepe la 18 luni dupa actiunea din volumul anterior, prin planuirea asasinarii unui inalt demnitar american de catre rusi, pentru a-l inlocui cu o "cartita" pe care serviciul secret al lui Putin o cultivase de peste cincisprezece ani.Prinzand de veste, Dominika, Nate si colegii lor din CIA sunt angajati intr-o cursa contracronometru de gasire a "cartitei", inainte ca aceasta sa poata afla ca Dominika era spioana americana si s-o trimita astfel in beciurile mortii din Lubianka.Este o tapiserie vasta, intretesuta cu firele altor operatiuni de spionaj si interventii ale serviciilor secrete rusesti si americane in Turcia, Austria, China si Sudan, in care sunt implicate personaje deja cunoscute iubitorilor trilogiei. In cele din urma totul va converge spre weekendul cercului de intimi al lui Putin, gazduit in spectaculosul palat prezidential de pe tarmul Marii Negre.Lumea creata de Matthews este reala, violenta, senzuala si provocatoare, si abunda in planuri ticluite cu grija marilor maestri de sah, care anticipeaza jocul cu multe mutari inainte.