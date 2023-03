Romania in Primul Razboi Mondial Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Ziare.com si Editura Meteor Press te asteapta in aceasta saptamana sa participi la concursul in urma caruia poti castiga cartea "Romania in Primul Razboi Mondial", de Glenn E. Torrey.

Pentru a participa la concurs raspunde printr-un comentariu la intrebarea: "Care este titlul original al cartii lui Glenn E. Torrey?".

In cartea "Romania in Primul Razboi Mondial", Torrey scrie despre cum a intrat Romania in razboi in august 1916 si despre cum au ocupat, la sfarsitul lui 1916, armatele Puterilor Centrale, conduse de generalii Falkenhayn si Mackensen, doua treimi din tara noastra.

In volumul de fata o sa gasiti cea mai buna si completa relatare a luptelor dure din timpul campaniei din 1916 si a tentativei reinnoite a fortelor austro-ungare de a infrange armata romana in vara anului 1917.

Glenn E. Torrey este profesor emerit de istorie la Emporia State University si autor al lucrarilor "Henri Mathias Berthelot: Soldier of France, Defender of Romania"; "Romania and World War I: A Collection of Studies" si "The Revolutionary Russian Army and Romania, 1917".

Concursul se desfasoara in perioada 8-14 decembrie. Castigatorii premiilor vor fi instiintati printr-un email despre procedura prin care pot intra in posesia cartilor. Daca unul dintre acestia nu raspunde in termen de doua saptamani la e-mail, va fi ales un alt castigator.

