Spioni impotriva Armaghedonului - Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Ziare.com si Editura Meteor Press te asteapta in aceasta saptamana sa participi la concursul in urma caruia poti castiga cartea "Spioni impotriva Armaghedonului", de Dan Raviv si Yossi Melman.

Pentru a participa la concurs raspunde printr-un comentariu la intrebarea: "Care este numele celei mai cunoscute agentii a serviciilor secrele israeliene?".

Cartea este o istorie detaliata si incitanta a serviciilor secrete israeliene si ar trebui sa fie o lectura obligatorie pentru oricine este interesat de istoria agitata si politica bizantina a Orientului Mijlociu.

Autorii sunt o echipa de succes alcatuita dintr-un reporter investigativ israelian celebru in tara sa si un corespondent american veteran, care au intervievat amanuntit personaje cheie din comunitatea de informatii si contrainformatii mondiala.

Incepand de la infiintarea statului Israel in 1948, sunt prezentate atat episoade bine cunoscute din activitatea spionajului israelian, de pilda rapirea lui Adolf Eichmann din Argentina pentru a fi adus si judecat in Israel, cat si multe operatiuni secrete putin cunoscute pana acum.

Printre acestea se numara derularea programului nuclear israelian cu ajutor francez sau convingerea unui pilot egiptean de a fugi din tara cu avionul sau sovietic MiG-21 ascuns pentru Occident la momentul acela. In carte se discuta si despre virusul de computer Stuxnet, care a infectat programele de tehnologie nucleara a Iranului in 2010.

Concursul se desfasoara in perioada 16-22 decembrie. Castigatorii premiilor vor fi instiintati printr-un email despre procedura prin care pot intra in posesia voucherelor. Daca unul dintre acestia nu raspunde in termen de doua saptamani la e-mail, va fi ales un alt castigator.

