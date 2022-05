Zen si viata cotidiana - Concurs Ziare.com si Editura Herald

Ziare.com si Editura Herald te asteapta in aceasta saptamana la concursul in urma caruia poti castiga cartea "Zen si viata cotidiana", de Deshimaru Taisen.

Pentru a participa la concurs raspunde corect printr-un comentariu care este trucul tau prin care incerci sa fii zen?

Zenul este transmisia exacta a practicii zazen, practica posturii si a

respiratiei corecte, cu corpul si mintea unificate, abandonand astfel orice

idee sau spirit de cautare ori de profit personal, detasat de complicatiile

mintii egoiste.

Aceasta practica se adreseaza deci tuturor, fara deosebire de varsta, sex sau

inteligenta. Practicat cu regularitate, urmand invatatura maestrilor

autentici ai transmisiei, zenul conduce la transformarea radicala a viziunii

noastre asupra lumii si aduce fericirea profunda in viata cotidiana.

Mintea noastra ingusta, egoista si complicata se deschide negresit intelepciunii

celei mai inalte - intelepciunea trezirii - iar spiritul compasiunii

universale creste in noi inconstient, natural, automat. Kodo Sawaki spunea:

"Lasati zazenul sa faca zazen!".

Atitudinea "Zen" in viata de zi cu zi poate fi solutia, uneori, cand simti

ca situatiile si oameni cu care te confrunti te coplesesc. Cartea este ca o

pledoarie pentru ca tu sa aplici zilnic principiile zenului corect, astfel

incat sa redescoperi armonia, echilibrul si adevarata ta natura luminata si

senina.

Concursul se desfasoara in perioada 22-26 aprilie. Castigatorii premiilor vor fi instiintati printr-un email despre procedura prin care pot intra in posesia cartilor. Daca unul dintre acestia nu raspunde in termen de doua saptamani la e-mail, va fi ales un alt castigator.

