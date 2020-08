ADMITERE, exclusiv ONLINE, la Academia de Studii Economice din Bucuresti, septembrie 2020

ASE ofera candidatilor sai oportunitatea obtinerii unui loc de munca ofertant, a unei cariere de succes si a unui viitor sigur la absolvirea universitatii.Academia de Studii Economice din Bucuresti este cea mai buna universitate de profil economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, cu o foarte buna insertie a absolventilor sai pe piata muncii. 85% dintre absolventii ASE isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea studiilor, in domeniul respectiv.au loc in perioada 4 septembrie - 9 septembrie a.c., exclusiv pe platforma admitere.ase.ro. ASE invita candidatii sa acceseze pagina speciala Admitere Licenta Septembrie 2020 , care ofera informatii complete despre concursul de admitere, posibilitatea de a afla care sunt materiile studiate pe parcursul anilor de facultate, precum si oportunitatile de angajare oferite, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania. Detalii despre oferta de locuri se gasesc pe pagina dedicata Concursul de admitere, desfasurat integral online pe platforma admitere.ase.ro, este alcatuit din, pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina, si, calculata ca medie ponderata intre media la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%). Testul de competenta lingvistica poate fi echivalat cu certificatele de competenta lingvistica , recunoscute de ASE. Taxa de inscriere poate fi achitata online, direct din aplicatia de inscriere.au loc in perioada 9 septembrie - 10 septembrie a.c., exclusiv pe platforma admitere.ase.ro , pe care se va desfasura tot concursul de admitere. Informatii complete despre oferta de locuri si concursul de admitere se gasesc pe pagina dedicata Admitere Masterat Septembrie 2020 Admiterea la programele de masterat se face prin, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre rezultatele obtinute la(proba de specialitate consta intr-un) si- 60%.Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustineo proba de competenta lingvistica tip interviu, notata cu calificativul admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele recunoscute de ASE sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera doua, organizate de Facultatea Bucharest Business School:. Aceste doua programe sunt primele programe MBA infiintate in Romania, incepand chiar din 1991, si aude pe plan national. Desfasurarea admiterii la aceste programe are conditii speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ si respectiv http://www.inde.ro/ Pentru admiterea la programele universitare de DOCTORAT inscrierile au loc in perioada 8 - 9 septembrie a.c., integral pe platforma http://doctorat.ase.ro/, unde pot fi accesate toate informatiile necesare despre concursul de admitere.Avand o pozitie excelenta pe harta capitalei, cele 7 cladiri alese afla in centrul Bucurestiului si au spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie, 10 sali de lectura cu peste 400 000 de volume, sali de sport ultramoderne etc. Studentii pot opta pentru unul din cele peste 4 600 de locuri in cele 12 camine ASE, toate situate in zone centrale ale orasului cu accesibilitate la mijloacele de transport in comun. Cele doua cantine ale ASE, Cantina Moxa si Cantina restaurant Cihoschi, ofera posibilitatea de a te hrani sanatos, in conditii de maxima siguranta, cu o mancare mereu variata, proaspata si gustoasa, la preturi studentesti.Ca student la ASE, ai sanse maxime de a-ti construi o cariera frumoasa, un viitor sigur, de a avea un loc de munca ofertant si a deveni un om de succes, dar si de a avea o studentie frumoasa.Informatii complete despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina institutionala www.ase.ro si pe pagina oficiala de Facebook