Alex Zanardi, fost pilot de Formula 1 si multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice, internat in stare grava dupa un accident petrecut la un concurs de ciclism

Zanardi, in varsta de 53 de ani, a fost transportat la spitalul din Siena, cu elicopterul, dupa un accident la o etapa din Toscana, cand a pierdut controlul bicicletei, s-a rasturnat de doua ori si s-a izbit de un camion. "Coliziunea a fost teribila", a declarat Mario Valentini, antrenorul echipei Italiei de ciclism handisport.El a fost operat la cap, prognosticul fiind rezervat.La 15 septembrie 2001, Alex Zanardi, care intre 1991 si 1999 a participat la 41 curse de Formula 1, a suferit un accident intr-o cursa de pe circuitul EuroSpeedway Lausitz in Klettwitz, din Germania. El a pierdut controlul monopostului la iesirea de la boxe, iar un alt pilot, Alexandre Tagliani, pleaca de la boxe si la o viteza de 300 kilometri pe ora nu poate evita impactul cu monopostul lui Zanardi. Desi echipele de salvare reusesc sa-l mentina in viata dupa ce inima i s-a oprit de sapte ori, picioarele nu i-au mai putut fi salvate.Dupa aceasta drama, Zanardi incepe o alta viata. Si o alta cariera. Continua sportul automobilistic la bordul unor masini adaptate handicapului sau pana in 2009, participa si la maratonul de la New York pe care il castiga la categoria destinata sportivilor cu handicap.In 2012 se duce la Jocurile Paralimpice de la Londra, unde castiga doua medalii de aur la ciclism. La Rio a recidivat si a castigat din nou aurul olimpic."Dupa ce am avut accidentul, am fost foarte fericit ca inca sunt in viata. Stiam atunci ca tot ce a fost mai rau a trecut", a spus adeseori italianul.