Ancheta interna la Ministerul Sanatatii dupa ce o cantareata fotomodel ar fi angajata pentru monitorizarea Spitalelor Regionale

Angajata pe baza unui interviu

Atitudine misoginista?

"Urmare a informatiilor aparute in spatiul public, Ministerul Sanatatii precizeaza ca nu exista niciun angajat in cadrul institutiei cu numele precizat in articol", precizeaza, insa, Ministerul Sanatatii.Codruta Elena Filip ar fi fost angajata in Ministerul Sanatatii in urma unui interviu la care a obtinut un punctaj de 89,33, scrie Newsweek.ro , care publica rezultatul probei de interviu in urma caruia Elena Filip a fost declarata admisa.De asemenea, pe pagina de Facebook, Elena Filip mentiona la locul de munca Ministerul Sanatatii, dupa ce in trecut ar fi lucrat si la ANAF.Codruta Elena Filip a devenit cunoscuta publicului larg in urma afisarii relatiei pe care o are cu Valentin Sanfira, cantaretul de muzica populara si prezentatorul unei emisiuni TV. Cei doi se vor casatori pe 10 octombrie 2020. Coperta legitimatiei de serviciu a Codrutei Filip a fost fotografiata si postata de viitorul sot pe contul lui de Facebook.Presa mondena a relatat in primavara acestui an ca tanara Codruta Filip s-a nascut in localitatea Tatarusi, dar locuieste in Iasi. Dupa absolvirea liceului Pedagogic "Vasile Lupu" si-a continuat studiile la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Apoi a urmat cursurile unui master in Drept European.Mai multe peroane au criticat insa modul in care tanara Codruta Filip a fost imediat catalogata drept "fotomodel", "cantareata" fiindu-i ignorata pregatirea universitara."Nimeni nu discuta daca este sau nu pregatita pentru post. Nimeni! Toti zic (direct sau indirect) ca a fost angajata de vreun barbat fermecat de a ei frumusete!Intre noi fie vorba, Codruta a terminat Dreptul la UAIC Iasi, a terminat un master tot acolo si a fost in conducerea Asociatiei Studentilor de la Drept, rezultate pe care nu le ai pentru ca "arati bine"! Pot fi argumente suficiente sa lucrezi pe un post de DEBUTANT in Ministerul Sanatatii platit, probabil pe salariu MINIM.(Pe cei care zic ca ar trebui sa avemin politici pe astfel de posturi, ii invit sa isi imagineze oare ce "expert" ar lucra intr-un minister in BUCURESTI pe salariu minim).Asa ca, sa ne spalam pe cap cu barbati 60+ cu 3 titluri inaintea numelui si care nici nu dau pe la Minister si sa lasam fetele frumoase sa faca moda, nu?Da, Codruta e o superbitate de femeie SO FU... ING WHAT?", a scris pe Facebook, Dana Alexe Cotet, expert in politici educationale.