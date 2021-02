Angajari la Politia Animalelor. Judetul in care niciunul dintre cei 19 candidati pentru postul de ofiter nu a trecut de proba sportiva

Potrivit oradesibiu.ro IPJ Sibiu a scos la concurs trei posturi de agent si un post de ofiter. In cursa pentru cele trei posturi de agent s-au inscris 57 de candidati, iar pentru postul de ofiter 19 candidati.Sursa citata arata ca testul pentru postul de ofiter va fi reluat dupa ce niciunul dintre cei 19 candidati nu a reusit sa treaca de proba sportiva."Pentru postul vacant de ofiter de politie (ofiter principal I), niciunul dintre cei trei candidati planificati sa sustina proba de evaluare a performantei fizice nu a promovat aceasta proba. In aceasta situatie, nefiind depuse contestatii, procedura de ocupare a postului a incetat", a declarat Luciana Lazar, purtator de cuvant al IPJ Sibiu, pentru oradesibiu.ro.Sursa citata mai arata ca la concurul pentru cele trei posturi de agenti, din cei 57 de candidati inscrisi, 29 au trecut proba, 14 au picat, iar 14 nu s-au prezentat. In urma probei scrise, unul dintre posturile de agent a fost ocupat de candidatul care a luat nota cea mai mare, iar patru candidati care au avut aceeasi nota vor participa la un interviu de departajare pentru celelalte doua posturi ramase neocupate.