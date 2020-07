Concurs in Alabama: Primul care se infecteaza cu COVID 19 ia banii

Aceste intruniri au loc in Tuscaloosa, iar persoanele infectate sunt indemnate sa participe, astfel incat si altii sa poata contracta intentionat virusul, a declarat pentru CNN, consilierul local Sonya McKinstry."La inceput am crezut ca sunt doar simple zvonuri, dar am facut unele cercetari, iar medicii si autoritatile locale au confirmat informatiile", a declarat McKinstry.Contra unui sume de bani, tinerii participa la petreceri fara a tine cont de masurile de protectie si de distantarea fizica, a anuntat seful pompierilor, Randy Smith. Prima persoana care este testata pozitiv pentru COVID-19 primeste drept "premiu" banii stransi din vanzarea biletelor."Este foarte grav ca o boala care s-a dovedit ca poate ucide este tratata cu atata iresponsabilitate. Cineva ar putea contracta virusul si l-ar putea transmite parintilor sau bunicilor", a mai adaugat Sonya McKinstry.Oficialii alaturi de autoritati colaboreaza pentru a descuraja astfel de petreceri. In oras a fost adoptata si o ordonanta privind obligativitatea purtarii mstilor de protectie care va intra in vigoare de luni."Este o problema de sanatate publica. Oamenii mor si nu exista niciun remediu. Trebuie sa facem tot ce putem pentru a salva cat mai multe vieti", a spus McKinstry.In statul Alabama au fost inregistrate, pana in prezent, aproximativ 39.000 de cazuri de coronavirus si aproape 1.000 de decese.