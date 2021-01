Concursul pentru functia de sef al Politiei Capitalei, suspendat temporar. Cine sunt cei doi politisti care s-au inscris in competitie

"Avand in vedere masurile dispuse la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se sisteaza temporar procedurile organizatorice ale concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, prevazut la pozitia 1 din statul de organizare al unitatii. Orice alte date si informatii de interes vor fi aduse la cunostinta, in timp util", anunta Politia Capitalei.Functia de sef al Politiei Capitalei a fost scoasa la concurs dupa alegerile parlamentare, cu putin timp inainte ca imputernicirea actualului director interimar, comisarul sef Bogdan Berechet, sa expire definitiv. In cursa, alaturi de Berechet s-a inscris si comisarul sef Adrian Juganaru.Dupa scandalul provocat de arestarea agentului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, functia de director al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a fost ocupata, pe rand, de comisarii sefi Dragos Nicu, Ciprian Miron si din ianuarie, anul acesta, de Bogdan Berechet.