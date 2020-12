Cum a castigat un cuplu sejururi gratuite de Valentine's Day pentru urmatorii 18 ani la un hotel

Cuplul va putea sarbatori gratis ziua de 14 februarie dedicata indragostitilor la oricare dintre locatiile hotelului de lux, pana in 2038, scrie FoxNews.Promotia "Nooner Baby Maker", pe care hotelul a lansat-o la inceputul anului, a invitat cuplurile sa petreaca patru ore in oricare dintre cele trei locatii ale hotelului de Ziua Indragostitilor, iar cuplurile care vor face un bebelus vor avea sansa sa castige 18 ani de sedere gratuita.Hotelul Zed a anuntat luni ca familia Beshinsky a castigat promotia, iar Nicole este insarcinata si asteapta sa aduca pe lume al doilea copil "in orice moment".CITESTE SI: Daune morale de 50.000 de lei pentru o ieseanca atacata pe strada de 15 caini maidanezi